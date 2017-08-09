Молодой человек покончил с собой в общежитии ASEM

В полицию звонок поступил около 23.30. По прибытии на место происшествия, молодого человека обнаружили повешенным на простыне. Судмедэксперт не обнаружил на теле следов насильственной смерти. В комнате не было обнаружено какой-либо предсмертной записки, пишет crimemoldova.md.

Известно, что молодой человек не учился в ASEM. Он работал за рубежом. Вернувшись домой, парень приехал на несколько дней в общежитие академии на улице Флорилор района Рышкань, где его мать работает комендантом. Юноша родом из района Кантемир.