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17:05 (мск), источник: Actualitati.md

Молодой человек покончил с собой в общежитии ASEM

Молодой человек в возрасте 21 года свел счеты с жизнью в общежитии Академии экономических знаний Молдовы (ASEM). Тело юноши было найдено висящем на простыне, на балконе комнаты, в которой он жил.

В полицию звонок поступил около 23.30. По прибытии на место происшествия, молодого человека обнаружили повешенным на простыне. Судмедэксперт не обнаружил на теле следов насильственной смерти. В комнате не было обнаружено какой-либо предсмертной записки, пишет crimemoldova.md.

Известно, что молодой человек не учился в ASEM. Он работал за рубежом. Вернувшись домой, парень приехал на несколько дней в общежитие академии на улице Флорилор района Рышкань, где его мать работает комендантом. Юноша родом из района Кантемир.

Полиция ведет расследование.

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