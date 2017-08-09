НАЦ проводит проверки патрульных полицейских
В ходе проверок в Национальном инспекторате патрулирования офицеры НАЦ констатировали в этом учреждении множество рисков коррумпирования, пишет noi.md.
В ходе проверок в Национальном инспекторате патрулирования офицеры НАЦ констатировали в этом учреждении множество рисков коррумпирования, пишет noi.md.
Эксперты НАЦ выявили случаи незнания
Высокий риск пассивной коррупции в рядах патрульных полицейских был подтвержден и 34 уголовными делами, открытыми НАЦ в период 2016—2017 годов, где были замешаны 87 агентов патрулирования. Среди выявленных рисков коррумпирования были названы: протекционизм и извлечение выгоды из влияния, превышение служебных полномочий и осуществление своих обязанностей по собственному усмотрению.
Данные НАЦ показали, что в 60% инцидентов о неподкупности за указанный период были замешаны лица со средним и общим образованием, работающие в