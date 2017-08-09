Убийцы могли выманить кассира АЗС в Солзане, отключив электричество
Полицейские ищут убийц кассира заправочной станции в Слюдянском районе. Преступление налетчики совершили ранним утром. Объявлено вознаграждение.
Полицейские ищут убийц кассира заправочной станции в Слюдянском районе. Преступление налетчики совершили ранним утром. Объявлено вознаграждение.
Заправка сейчас закрыта. Все отпечатки пальцев на месте происшествия
Тело кассира обнаружила сменщица, придя на работу в половине девятого утра. Вот за этой дверью она увидела свою напарницу, которая лежала на полу. Рядом с ней был фонарик. Поэтому можно предположить, что нападение на АЗС произошло ночью или рано утром, когда на улице ещё было темно.
Автозаправочная станция «Солзан» стоит прямо у федеральной трассы «Байкал». Рядом стоянка дальнобойщиков, которые останавливаются здесь на ночлег.
— Каждый день много машин.
— Именно ночуют, да, здесь?
— Стоянка практически всегда забита, — говорит
И на этом месте работает придорожное круглосуточное кафе. Но похоже, что люди и сейчас не подозревают, почему заправка закрыта.
— Никто не знал, что ночью произошло, то есть, никто ничего не слышал?
— Нет. Уже когда полиция приехала, тогда узнали.
Полиция региона объявила крупное вознаграждение за информацию, которая поможет поймать убийц кассира.
— Полиция принимает все меры для раскрытия преступления в Слюдянском районе. Ведется поиск свидетелей и очевидцев, а также проезжавших за последнее время автомобилистов, чьи транспортные средства оборудованы видеорегистраторами, — говорит сотрудник