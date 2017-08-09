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17:29 (мск), источник: Вести Иркутск

Убийцы могли выманить кассира АЗС в Солзане, отключив электричество

Полицейские ищут убийц кассира заправочной станции в Слюдянском районе. Преступление налетчики совершили ранним утром. Объявлено вознаграждение.

Заправка сейчас закрыта. Все отпечатки пальцев на месте происшествия эксперты-криминалисты сняли. АЗС в посёлке Солзан не работает ещё и потому, что обесточена. Из-за отсутствия электричества пока не названа сумма, похищенная из кассы. Предположительно, в ней было несколько сотен тысяч рублей. Эти деньги стали причиной налёта на заправку. 51-летнюю женщину-кассира убили выстрелом в спину.

Тело кассира обнаружила сменщица, придя на работу в половине девятого утра. Вот за этой дверью она увидела свою напарницу, которая лежала на полу. Рядом с ней был фонарик. Поэтому можно предположить, что нападение на АЗС произошло ночью или рано утром, когда на улице ещё было темно.

Автозаправочная станция «Солзан» стоит прямо у федеральной трассы «Байкал». Рядом стоянка дальнобойщиков, которые останавливаются здесь на ночлег.

— Каждый день много машин.
— Именно ночуют, да, здесь?
— Стоянка практически всегда забита, — говорит водитель-дальнобойщик Сергей.

И на этом месте работает придорожное круглосуточное кафе. Но похоже, что люди и сейчас не подозревают, почему заправка закрыта.

— Никто не знал, что ночью произошло, то есть, никто ничего не слышал?
— Нет. Уже когда полиция приехала, тогда узнали.

Полиция региона объявила крупное вознаграждение за информацию, которая поможет поймать убийц кассира.

— Полиция принимает все меры для раскрытия преступления в Слюдянском районе. Ведется поиск свидетелей и очевидцев, а также проезжавших за последнее время автомобилистов, чьи транспортные средства оборудованы видеорегистраторами, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Артём Иванов.

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