На Кубани пенсионерка за рулем иномарки сбила насмерть велосипедиста

По предварительной информации, 70-летняя женщина за рулем автомобиля Skoda сбила велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Его личность в настоящее время устанавливается, сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.