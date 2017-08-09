На Кубани пенсионерка за рулем иномарки сбила насмерть велосипедиста
ДТП произошло в Динском районе.
ДТП произошло в Динском районе.
Краснодар. 9 авг. — Новая Кубань. Авария случилась 8 августа в районе 9 часов вечера на четвертом километре трассы Динская — Агроном.
По предварительной информации, 70-летняя женщина за рулем автомобиля Skoda сбила велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Его личность в настоящее время устанавливается, сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
Обстоятельства аварии выясняются.