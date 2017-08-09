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17:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Павловчанина арестовали на сутки за татуировку нацистского креста

Мужчина открыто демонстрировал свастику на теле в общественном месте.

Источник: РИА "Воронеж"

Павловский районный суд приговорил 31-летнего местного жителя к аресту на сутки с содержанием в спецприемнике за публичную демонстрацию нацисткой символики на теле. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в суде в среду, 9 августа.

Полицейские увидели мужчину в общественном месте в июле 2017 года. У павловчанина на открытом предплечье левой руки находилась крупная татуировка с изображением нацистского креста. Своими действиями мужчина нарушил ст. 6 ФЗ № 80 (об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов).

Суд приговорил нарушителя к административному аресту по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

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