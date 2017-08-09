Павловчанина арестовали на сутки за татуировку нацистского креста

Источник: РИА "Воронеж"

Павловский районный суд приговорил 31-летнего местного жителя к аресту на сутки с содержанием в спецприемнике за публичную демонстрацию нацисткой символики на теле. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в суде в среду, 9 августа.

Полицейские увидели мужчину в общественном месте в июле 2017 года. У павловчанина на открытом предплечье левой руки находилась крупная татуировка с изображением нацистского креста. Своими действиями мужчина нарушил ст. 6 ФЗ № 80 (об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов).