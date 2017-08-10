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10:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Облсуд оставил в силе приговор руководителям ЗАО «Нижегородский ДСК»

Облсуд оставил в силе приговор руководителям ЗАО «Нижегородский ДСК». Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области 9 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Директор ЗАО — 59-летний Юрий Зюзин и финансовый директор 53-летний Александр Черепнин в декабре 2016 года были признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате). Суд приговорил Зюзина к 6,5 годам, Черепнина — к шести годам лишения свободы.

Установлено, что в 2007 году администрация Нижнего Новгорода предоставила Фонду «Жизнь после войны» землю для строительства многоквартирных домов в Сормовском районе. Фонд заключил с ЗАО «Нижегородский ДСК» договор о строительстве до июля 2009 года многоквартирного дома на ул. Машинной. С 2007 по 2010 год строительный комбинат заключил с гражданами свыше 250 договоров о строительстве, в соответствии с которыми на счета предприятия поступило более 440 млн рублей. Из них 105 млн рублей незаконно получили и потратили по своему усмотрению Зюзин и Черепнин. В результате этого дом не был сдан в указанные в договоре сроки.

Как сообщила прокуратура, 9 августа 2017 года Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы и оставил приговор Сормовского районного суда без изменения.

Напомним, что суд приступил к рассмотрению уголовного дела весной 2012 года. Тогда прокуратура региона сообщала, что ущерб от действий директора ЗАО «Нижегородский ДСК» и его заместителя оценивался в 450 млн рублей. Однако в конце 2012 года дело суд постановил возвратить дело прокурору из-за нарушений при составлении обвинительного заключения. Вновь в суд это уголовное дело поступило в ноябре 2014 года. В феврале 2015 года обвиняемые были заключены под стражу.

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