Крупная авария на водопроводе произошла после землетрясения в Алматы
Сдвиг грунта
Сдвиг грунта
АСТАНА, 9 авг — Sputnik. Прорыв трубы произошел в районе консульства Афганистана в Алматы во второй половине дня. Как сообщили Sputnik Казахстан в
«В настоящее время работы по устранению данной аварии продолжаются, — сказала официальный представитель ГКП “Холдинг Алматы Су” Серик Шагиров. — Работают две бригады, но имеются некоторые затруднения в связи с тем, что водопровод находится на большой глубине залегания».
Он добавил, что водоснабжение близстоящих домов не затронуто, алматинцы получают воду в обычном режиме.
Между тем, одна из версий причины аварии — это землетрясение. По словам Шагирова, порывы труб в результате землетрясения в Алматы уже бывали.
«Грунт у нас подвижный и после землетрясения на следующий день, и в течение нескольких дней увеличивается количество аварийных ситуаций. Трубы непластичны и при колебании земной коры могут лопнуть. К слову, до этого в том районе никаких аварийных случаев на этой сети не было», — сказал Шагиров.
Однако точно сказать, виновато здесь землетрясение или износ, можно будет только после локализации прорыва.
В Алматы в половину шестого утра произошло землетрясение магнитудой 4, подземные колебания были ощутимы, однако сразу после подземных толчков все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме.
Алматинское землетрясение является отголоском сильного землетрясения в китайской провинции Сычуань, произошедшего накануне в восьмом часу вечера по времени Астаны. Магнитуда составила 7 баллов. Жертвами стали 13 человек.