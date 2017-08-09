Крупная авария на водопроводе произошла после землетрясения в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 авг — Sputnik. Прорыв трубы произошел в районе консульства Афганистана в Алматы во второй половине дня. Как сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе ГКП «Холдинг Алматы Су», вода хлынула из-под земли и залила улицу.

«В настоящее время работы по устранению данной аварии продолжаются, — сказала официальный представитель ГКП “Холдинг Алматы Су” Серик Шагиров. — Работают две бригады, но имеются некоторые затруднения в связи с тем, что водопровод находится на большой глубине залегания».

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Он добавил, что водоснабжение близстоящих домов не затронуто, алматинцы получают воду в обычном режиме.

Между тем, одна из версий причины аварии — это землетрясение. По словам Шагирова, порывы труб в результате землетрясения в Алматы уже бывали.

«Грунт у нас подвижный и после землетрясения на следующий день, и в течение нескольких дней увеличивается количество аварийных ситуаций. Трубы непластичны и при колебании земной коры могут лопнуть. К слову, до этого в том районе никаких аварийных случаев на этой сети не было», — сказал Шагиров.

Однако точно сказать, виновато здесь землетрясение или износ, можно будет только после локализации прорыва.

В Алматы в половину шестого утра произошло землетрясение магнитудой 4, подземные колебания были ощутимы, однако сразу после подземных толчков все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме.