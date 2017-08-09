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18:11 (мск), источник: Sputnik.by

Спасенный подростками из Мухавца молодой брестчанин умер в больнице

Мужчина вместе с подругой купался в реке ночью и после спасения находился без сознания.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Житель Бреста, спасенный 4 августа группой подростков на реке Мухавец, скончался в больнице, сообщила «Брестская газета» со ссылкой на представителя Брестского областного управления МЧС Юлию Колток.

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Инцидент на реке произошел ночью 4 августа — в Мухавце тонули 27-летняя жительница Гомельской области и 28-летний брестчанин. Когда подростки извлекли женщину из воды, она была в сознании, молодому человеку потребовались реанимационные мероприятия и его госпитализировали.

Как сообщает издание, брестчанин умер в больнице спустя несколько дней после произошедшего.

Как ранее неоднократно предупреждали в ОСВОД, гражданам при отдыхе на воды следует соблюдать ряд простых правил, которые помогут сохранить жизнь: не купаться в незнакомых местах и состоянии алкогольного опьянения, не заходить в воду вне официальных пляжей и не плавать в одиночестве.

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