Спасенный подростками из Мухавца молодой брестчанин умер в больнице

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Житель Бреста, спасенный 4 августа группой подростков на реке Мухавец, скончался в больнице, сообщила «Брестская газета» со ссылкой на представителя Брестского областного управления МЧС Юлию Колток.

Инцидент на реке произошел ночью 4 августа — в Мухавце тонули 27-летняя жительница Гомельской области и 28-летний брестчанин. Когда подростки извлекли женщину из воды, она была в сознании, молодому человеку потребовались реанимационные мероприятия и его госпитализировали.

Как сообщает издание, брестчанин умер в больнице спустя несколько дней после произошедшего.