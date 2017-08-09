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18:13 (мск), источник: БЕЛТА

Напавших на детей в Могилеве диких собак отловили

9 августа, Могилев /Ольга Емельянова — БЕЛТА/. Напавших на детей в Могилеве диких собак отловили, сообщили корреспонденту БЕЛТА на Могилевском городском коммунальном унитарном специализированном автопредприятии (МГКУ «Спецавтопредприятие»).

В социальных сетях появилось сообщение о том, что во дворе одного из домов, расположенных на улице Криулина областного центра, дети спасались от стаи бродячих собак на конструкциях детской площадки. Говорилось, что на место ЧП приезжали сотрудники милиции и МЧС, но с животными они ничего сделать не смогли. Информация вызвала общественный резонанс.

Как прояснили ситуацию сотрудники правоохранительных органов и спасательной службы, происшествие случилось 8 августа в районе 19.00. По прибытии на место вызова, специалисты увидели спокойно лежащих на стоянке для автомобильного транспорта собак и сразу же вызвали работников «Спецавтопредприятия», поскольку отловом бездомных животных занимается именно эта организация.

Представители последней в свою очередь сообщили корреспонденту БЕЛТА, что сегодня утром беспокоившие жителей района дикие собаки отловлены. Звонки подобного плана поступают в организацию один-два раза в год.

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