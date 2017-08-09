Напавших на детей в Могилеве диких собак отловили

В социальных сетях появилось сообщение о том, что во дворе одного из домов, расположенных на улице Криулина областного центра, дети спасались от стаи бродячих собак на конструкциях детской площадки. Говорилось, что на место ЧП приезжали сотрудники милиции и МЧС, но с животными они ничего сделать не смогли. Информация вызвала общественный резонанс.