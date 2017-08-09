Напавших на детей в Могилеве диких собак отловили

В социальных сетях появилось сообщение о том, что во дворе одного из домов, расположенных на улице Криулина областного центра, дети спасались от стаи бродячих собак на конструкциях детской площадки. Говорилось, что на место ЧП приезжали сотрудники милиции и МЧС, но с животными они ничего сделать не смогли. Информация вызвала общественный резонанс.
Как прояснили ситуацию сотрудники правоохранительных органов и спасательной службы, происшествие случилось 8 августа в районе 19.00. По прибытии на место вызова, специалисты увидели спокойно лежащих на стоянке для автомобильного транспорта собак и сразу же вызвали работников «Спецавтопредприятия», поскольку отловом бездомных животных занимается именно эта организация.
Представители последней в свою очередь сообщили корреспонденту БЕЛТА, что сегодня утром беспокоившие жителей района дикие собаки отловлены. Звонки подобного плана поступают в организацию один-два раза в год.