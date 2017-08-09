Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведчук: Киев "захлебнулся" водной блокадой Крыма
Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
Названа причина смерти замминистра по делам Северного Кавказа
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Бойцы ВСУ погибли от своего же оружия, обстреливая Донбасс – СМИ
СМИ: В США ответили на высылку дипломатов из РФ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Мария Максакова высказалась о слухе о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
10Землетрясение на юго-западе Китая
19:18 (мск), источник: РБК

Участник антикоррупционной акции 26 марта получил четыре года колонии

Участник акции 26 марта в Москве Андрей Косых получил четыре года колонии по делу о насилии в отношении полицейского. Косых признал свою вину, поэтому слушания проходили в особом порядке.

Тверской суд Москвы в среду, 9 августа, приговорил грузчика Андрея Косых к четырем годам колонии общего режима по «делу 26 марта», передает корреспондент РБК из зала суда. Такое решение приняла судья Екатерина Коротова.

Косых признан виновным по статье за «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч.1 ст. 318 и ч.2 ст. 318 УК РФ). Вину Косых признал, поэтому дело рассматривалось в особом порядке и заняло один день. Прокурор просила для фигуранта наказание в виде четырех лет и шести месяцев заключения в исправительной колонии общего режима.

Адвокат Евгений Вилижанин​ отметил, что Косых необходимо назначить «насколько возможно минимальное наказание».

Вину он признает, человек раскаялся и искренне сожалеет о случившемся. Явка с повинной и общение со следствием заслуживает особого внимания. Прошу также учесть состояние его здоровья (у него грыжа) и здоровья его матери.
Евгений Вилижанин
Адвокат

По словам гособвинителя, в ходе акции, прошедшей в Москве 26 марта, Андрей Косых сначала ударил в голову сотрудника полиции у станции метро «Тверская». Впоследствии в районе дома № 15 по улице Малая Дмитровка он нанес удар еще одному полицейскому ногой в шею и нижнюю челюсть справа, от чего тот потерял сознание. Сотрудник полиции, по словам прокурора, получил повреждения в виде черепно-мозговой травмы, двух ссадин и сотрясения головного мозга.

В своем последнем слове подсудимый попросил прощения у пострадавших полицейских и заявил, что «был не в себе».

Читайте также
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу
Я впервые был среди такого хаоса и я стал защищать тех, кто по моему убеждению был невиновен. Я ударил сотрудников ОМОНа и не предполагал, что можно нанести какой-то вред этим сотрудникам, которые были в полном обмундировании.
Андрей Косых
Подсудимый

В Москве прошла крупнейшая за пять лет акция протеста

«Вся моя жизнь показывает, что я не преступник, мне не место в тюрьме. Я оступился и сожалею. Я хочу быть дома, вернуться в родной поселок и продолжить дело отца, завести семью и детей и видеть открытое небо», — добавил Косых.

Мать обвиняемого Светлана Косых в ходе допроса заявила, что мотивом поступка ее сына стало применение полицейским насилия в отношении девушки.

«Он не сторонник конфликтных ситуации. Мой сын участвовал в «Молодой гвардии» ["Единой России"]. Он увидел, что девушку бьют и просто не сдержался», — сказала она. Согласно справке из районного совета депутатов, в 2012—2013 года Андрей Косых работал в школе искусств, участвовал в предвыборных кампаниях и подборе кандидатур в органы местного самоуправления от «Единой России"​.

Он был задержан 13 апреля, кроме него были задержаны еще три человека, обвиняемые в применении насилия в отношении полицейских. Во время акции 26 марта Андрей Косых в интервью телеканалу «Дождь» рассказывал, что побил троих полицейских. ​

Акции Алексея Навального против коррупции прошли 26 марта в Москве и десятках городов России. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера незадолго до этого опубликовал фильм-расследование «Он вам не Димон» о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева. По оценкам полиции, в Москве в акции приняли участие 8 тыс. человек. Организаторы утверждают, что участников было более 25 тыс. человек. Акция не была согласована с властями, что привело к многочисленным задержаниям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 «Первый канал» объяснил увольнение Олешко
Ходорковский дал прогноз в случае победы Навального на выборах
В Польше обнаружили следы взрыва на крыле Ту-154 Качиньского
ФБР обыскало дом Манафорта по делу о «российском вмешательстве»
Вооруженные люди захватили отель в центре Риги
В МИД Абхазии прокомментировали реакцию Грузии на визит Путина
Турция предупредила об ответе, если РФ сохранит торговое эмбарго
МИД: Али Феруз останется в РФ до рассмотрения его жалобы ЕСПЧ
Умер замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве с большими скидками распродают элитное жилье
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь