Участник антикоррупционной акции 26 марта получил четыре года колонии

Тверской суд Москвы в среду, 9 августа, приговорил грузчика Андрея Косых к четырем годам колонии общего режима по «делу 26 марта», передает корреспондент РБК из зала суда. Такое решение приняла судья Екатерина Коротова.

Косых признан виновным по статье за «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч.1 ст. 318 и ч.2 ст. 318 УК РФ). Вину Косых признал, поэтому дело рассматривалось в особом порядке и заняло один день. Прокурор просила для фигуранта наказание в виде четырех лет и шести месяцев заключения в исправительной колонии общего режима.

Адвокат Евгений Вилижанин​ отметил, что Косых необходимо назначить «насколько возможно минимальное наказание».

Вину он признает, человек раскаялся и искренне сожалеет о случившемся. Явка с повинной и общение со следствием заслуживает особого внимания. Прошу также учесть состояние его здоровья (у него грыжа) и здоровья его матери. Евгений Вилижанин Адвокат

По словам гособвинителя, в ходе акции, прошедшей в Москве 26 марта, Андрей Косых сначала ударил в голову сотрудника полиции у станции метро «Тверская». Впоследствии в районе дома № 15 по улице Малая Дмитровка он нанес удар еще одному полицейскому ногой в шею и нижнюю челюсть справа, от чего тот потерял сознание. Сотрудник полиции, по словам прокурора, получил повреждения в виде черепно-мозговой травмы, двух ссадин и сотрясения головного мозга.

В своем последнем слове подсудимый попросил прощения у пострадавших полицейских и заявил, что «был не в себе».

Я впервые был среди такого хаоса и я стал защищать тех, кто по моему убеждению был невиновен. Я ударил сотрудников ОМОНа и не предполагал, что можно нанести какой-то вред этим сотрудникам, которые были в полном обмундировании. Андрей Косых Подсудимый

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«Вся моя жизнь показывает, что я не преступник, мне не место в тюрьме. Я оступился и сожалею. Я хочу быть дома, вернуться в родной поселок и продолжить дело отца, завести семью и детей и видеть открытое небо», — добавил Косых.

Мать обвиняемого Светлана Косых в ходе допроса заявила, что мотивом поступка ее сына стало применение полицейским насилия в отношении девушки.

«Он не сторонник конфликтных ситуации. Мой сын участвовал в «Молодой гвардии» ["Единой России"]. Он увидел, что девушку бьют и просто не сдержался», — сказала она. Согласно справке из районного совета депутатов, в 2012—2013 года Андрей Косых работал в школе искусств, участвовал в предвыборных кампаниях и подборе кандидатур в органы местного самоуправления от «Единой России"​.

Он был задержан 13 апреля, кроме него были задержаны еще три человека, обвиняемые в применении насилия в отношении полицейских. Во время акции 26 марта Андрей Косых в интервью телеканалу «Дождь» рассказывал, что побил троих полицейских. ​