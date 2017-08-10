Закончено расследование трех случаев гибели работников на производстве
По четвертому несчастному случаю на производстве расследование продолжается.
По четвертому несчастному случаю на производстве расследование продолжается.
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области сообщило о завершении расследования трёх несчастных случаях со смертельным исходом.
Первый случай гибели работника произошел 7 июля на в Новокуйбышевском муниципальном унитарном пассажирском транспортном предприятии. Слесарь по ремонту автомобилей совместно в ходе ежедневного обслуживания автобуса ЛиАЗ, после проверки тормозной системы, находясь в осмотровой канаве, отдал команду
Второй смертельный случай, произошел 27 мая в ООО «Строитель-Металлист инвест».
На стройке во время каменной кладке наружных стен с инвентарных лесов на голову монтажника упал
Третий несчастный случай со смертельным исходом произошел 4 июля в ТЭЦ ВАЗа филиале «Самарский» ПАО «Т Плюс».
Во время обхода оборудования было обнаружено тело электромонтера, пораженное электрическим током.
В ходе расследования комиссия установила, что во всех несчастных случаях основной причиной гибели стала неудовлетворительная организация производства работ.
По четвёртому несчастному случаю, произошедшему 20 июля с машинистом крана ремонтного производства АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», упавшему с высоты 1,4 м при демонтаже стрелы крана, выведенного из эксплуатации, и скончавшегося от полученных травм в больнице 24 июля, ведётся расследование, определяются причины гибели работника и лиц, ответственных за произошедшее.