Закончено расследование трех случаев гибели работников на производстве

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области сообщило о завершении расследования трёх несчастных случаях со смертельным исходом.

Первый случай гибели работника произошел 7 июля на в Новокуйбышевском муниципальном унитарном пассажирском транспортном предприятии. Слесарь по ремонту автомобилей совместно в ходе ежедневного обслуживания автобуса ЛиАЗ, после проверки тормозной системы, находясь в осмотровой канаве, отдал команду водителю-перегонщику автобуса, что автобус исправен и его можно выгонять с осмотровой канавы. Водитель-перегонщик завел автобус, снял его со стояночного тормоза и тронулся. Услышав посторонний звук, водитель-перегонщик остановился и обнаружил мёртвого слесаря под передней частью автобуса.

Второй смертельный случай, произошел 27 мая в ООО «Строитель-Металлист инвест».

На стройке во время каменной кладке наружных стен с инвентарных лесов на голову монтажника упал керамзито-бетонный блок. От полученных травм работник скончался в больнице 30 мая.

Третий несчастный случай со смертельным исходом произошел 4 июля в ТЭЦ ВАЗа филиале «Самарский» ПАО «Т Плюс».

Во время обхода оборудования было обнаружено тело электромонтера, пораженное электрическим током.

В ходе расследования комиссия установила, что во всех несчастных случаях основной причиной гибели стала неудовлетворительная организация производства работ.