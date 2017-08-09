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18:32 (мск), источник: Sputnik.md

Разыскиваемого по делу о наркотиках молдаванина задержали в Украине

Находившегося длительное время в розыске гражданина Молдовы задержали при попытке пересечь границу с Украиной.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Гражданина Молдовы задержали на украинской границе. Как сообщили в Пограничной службе этой страны, причиной стал тот факт, что задержанный находится в розыске.

«В пункте пропуска “Граденицы” на въезде в Украину при проверке документов задержали 32-летнего гражданина Молдовы, который находится в международном розыске. В течение полугода его ищут правоохранительные органы Республики Молдова для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ», — говорится в сообщении Погранслужбы Украины, опубликованном в среду.

Как уточнили в ведомстве, задержанного передали сотрудникам Национальной полиции, а также проинформировали о произошедшем представительство Интерпола в Киеве.

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