Разыскиваемого по делу о наркотиках молдаванина задержали в Украине
Находившегося длительное время в розыске гражданина Молдовы задержали при попытке пересечь границу с Украиной.
Находившегося длительное время в розыске гражданина Молдовы задержали при попытке пересечь границу с Украиной.
КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Гражданина Молдовы задержали на украинской границе. Как сообщили в Пограничной службе этой страны, причиной стал тот факт, что задержанный находится в розыске.
«В пункте пропуска “Граденицы” на въезде в Украину при проверке документов задержали 32-летнего гражданина Молдовы, который находится в международном розыске. В течение полугода его ищут правоохранительные органы Республики Молдова для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ», — говорится в сообщении Погранслужбы Украины, опубликованном в среду.
Как уточнили в ведомстве, задержанного передали сотрудникам Национальной полиции, а также проинформировали о произошедшем представительство Интерпола в Киеве.