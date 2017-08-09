Разыскиваемого по делу о наркотиках молдаванина задержали в Украине

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Гражданина Молдовы задержали на украинской границе. Как сообщили в Пограничной службе этой страны, причиной стал тот факт, что задержанный находится в розыске.

«В пункте пропуска “Граденицы” на въезде в Украину при проверке документов задержали 32-летнего гражданина Молдовы, который находится в международном розыске. В течение полугода его ищут правоохранительные органы Республики Молдова для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ», — говорится в сообщении Погранслужбы Украины, опубликованном в среду.