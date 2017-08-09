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19:02 (мск), источник: Sputnik.by

Дело профсоюзов РЭП Госконтроль передал в Следственный комитет

Главный бухгалтер Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Комлик по-прежнему находится в СИЗО.

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Комитет государственного контроля Беларуси передал в Следственный комитет уголовное дело в отношении должностных лиц профсоюза РЭП, которые подозреваются в неуплате налогов, сообщили в СК.

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Органами финансовых расследований Комитета госконтроля по фактам уклонения от уплаты налогов 1 августа было возбуждено уголовное дело в отношении председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главного бухгалтера Игоря Комлика.

«Управлением Следственного комитета по Минску принято к производству уголовное дело, расследуемое в отношении должностных лиц Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности», — сообщила Sputnik в среду официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

По ее словам, в качестве подозреваемых привлечены два лица, в отношении одного из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на КГК, установлено, что фигуранты дела с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в зарубежных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств. По версии следствия, таким образом они пытались скрыть факты получения за пределами нашей страны доходов и уклониться от уплаты налогов с этих доходов.

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