Дело профсоюзов РЭП Госконтроль передал в Следственный комитет

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Комитет государственного контроля Беларуси передал в Следственный комитет уголовное дело в отношении должностных лиц профсоюза РЭП, которые подозреваются в неуплате налогов, сообщили в СК.

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Органами финансовых расследований Комитета госконтроля по фактам уклонения от уплаты налогов 1 августа было возбуждено уголовное дело в отношении председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главного бухгалтера Игоря Комлика.

«Управлением Следственного комитета по Минску принято к производству уголовное дело, расследуемое в отношении должностных лиц Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности», — сообщила Sputnik в среду официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

По ее словам, в качестве подозреваемых привлечены два лица, в отношении одного из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.