Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведчук: Киев "захлебнулся" водной блокадой Крыма
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Посол Украины объяснил пропажу сразу 37 украинцев в Финляндии
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
МИД РФ об отказе от доллара: иначе «будем сидеть у них на крючке»
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Путин выпустил мальков омуля
09:00 (мск), источник: АиФ Самара

Междугородним автобусом управлял водитель, лишенный прав за пьянку

Водитель-нарушитель арестован на пять суток.

В Ставропольском районе сотрудники ГИБДД во время несения службы на стационарном посту дорожно-патрульной службы остановили для проверки автобус Daimler-Benz, следовавший по маршруту «Уфа-Порт Кавказ-Уфа», под управлением 42-летнего жителя республики Башкортостан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проверки документов по информационным ресурсам ГИБДД полицейские установили, что водитель был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии.

На нарушителя составлен протокол. Он арестован на пять суток.

Госавтоинспекция напоминает, что данное нарушение, грозит штрафом в размере тридцати тысяч рублей, либо административным арестом до пятнадцати суток, или обязательными работами на срок от ста до двухсот часов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Татьяна Овсиенко: «В 90-х мир шоу-бизнеса был более жёстким»
В Пентагоне объяснили полет самолета ВКС РФ над Белым домом
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
В КНДР раскрыли детали возможного ракетного удара по Гуаму
США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь