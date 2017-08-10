Междугородним автобусом управлял водитель, лишенный прав за пьянку

В Ставропольском районе сотрудники ГИБДД во время несения службы на стационарном посту дорожно-патрульной службы остановили для проверки автобус Daimler-Benz, следовавший по маршруту «Уфа-Порт Кавказ-Уфа», под управлением 42-летнего жителя республики Башкортостан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проверки документов по информационным ресурсам ГИБДД полицейские установили, что водитель был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии.

На нарушителя составлен протокол. Он арестован на пять суток.