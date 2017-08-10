Междугородним автобусом управлял водитель, лишенный прав за пьянку

В Ставропольском районе сотрудники ГИБДД во время несения службы на стационарном посту
В ходе проверки документов по информационным ресурсам ГИБДД полицейские установили, что водитель был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии.
На нарушителя составлен протокол. Он арестован на пять суток.
Госавтоинспекция напоминает, что данное нарушение, грозит штрафом в размере тридцати тысяч рублей, либо административным арестом до пятнадцати суток, или обязательными работами на срок от ста до двухсот часов.