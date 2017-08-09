Патрульные инспекторы — в поле зрения НЦБК

Источник: Noi.md

Эксперты НЦБК выявили случаи незнания нормативно-правовой базы агентами патрулирования, нарушения процедурного характера, но и возрастающее количество протоколов административных нарушений, проигранных в судах.

Высокий риск пассивной коррупции в рядах патрульных полицейских был подтвержден и 34 уголовными делами, открытыми НЦБК в период 2016—2017 годов, где были замешаны 87 агентов патрулирования. Среди выявленных рисков коррумпирования были названы: протекционизм и извлечение выгоды из влияния, превышение служебных полномочий и осуществление своих обязанностей по собственному усмотрению.

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Эксперты НЦБК говорят и о риске продвижения частных интересов в ущерб общественного интереса, заключением ошибочных контрактов между публичными органами и заинтересованными экономическими агентами в области специальных парковок.

Другой риск относится к осуществлению давления на водителей или некоторых экономических агентов в результате создания «совместных мобильных групп» из сотрудников НИП и НААТ (Национальное агентство автотранспорта). Эти риски являются следствием нормативных конфликтов и отсутствия межведомственного соглашения, которое предусмотрело бы четко цели и задачи создания совместных групп, в рамках своих полномочий.

Данные НЦБК также показали, что в 60% инцидентов о неподкупности за указанный период были замешаны лица со средним и общим образованием, работающие в НИП-е, с низким уровнем профессиональной подготовки.