Патрульные инспекторы — в поле зрения НЦБК
В ходе проверок в Национальном инспекторате патрулирования офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией констатировали в этом учреждении множество рисков коррумпирования, сообщает Noi.md.
В ходе проверок в Национальном инспекторате патрулирования офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией констатировали в этом учреждении множество рисков коррумпирования, сообщает Noi.md.
Эксперты НЦБК выявили случаи незнания
Высокий риск пассивной коррупции в рядах патрульных полицейских был подтвержден и 34 уголовными делами, открытыми НЦБК в период 2016—2017 годов, где были замешаны 87 агентов патрулирования. Среди выявленных рисков коррумпирования были названы: протекционизм и извлечение выгоды из влияния, превышение служебных полномочий и осуществление своих обязанностей по собственному усмотрению.
Эксперты НЦБК говорят и о риске продвижения частных интересов в ущерб общественного интереса, заключением ошибочных контрактов между публичными органами и заинтересованными экономическими агентами в области специальных парковок.
Другой риск относится к осуществлению давления на водителей или некоторых экономических агентов в результате создания «совместных мобильных групп» из сотрудников НИП и НААТ (Национальное агентство автотранспорта). Эти риски являются следствием нормативных конфликтов и отсутствия межведомственного соглашения, которое предусмотрело бы четко цели и задачи создания совместных групп, в рамках своих полномочий.
Данные НЦБК также показали, что в 60% инцидентов о неподкупности за указанный период были замешаны лица со средним и общим образованием, работающие в
На основании рекомендаций НЦБК руководители НИП должны разработать план о неподкупности, направленный на исключение рисков коррупции в данном учреждении.