Мару Багдасарян отправили работать в библиотеку
Ранее стритрейсерша изменила регистрацию с московской на тверскую.
Ранее стритрейсерша изменила регистрацию с московской на тверскую.
Стритрейсерша Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке имени А. И. Герцена. Ранее она зарегистрировалась в Заволжском районе Твери, на улице Модеста Мусоргского. Об этом в среду, 9 августа, сообщает РЕН ТВ.
В Тверскую область передано исполнительное производство, согласно которому девушка должна выполнять обязательные работы. В общей сложности Багдасарян должна отработать более 700 часов, или 87 восьмичасовых рабочих дней.
Отмечается, что в библиотеке А. И. Герцена от комментариев воздержались.
Ранее в июле сообщалось, что Багдасарян, пожизненно лишенную прав и задержанную за рулем автомобиля в Москве, оштрафовали на 15 тысяч рублей.