Мару Багдасарян отправили работать в библиотеку

Источник: Агентство «Москва»

Стритрейсерша Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке имени А. И. Герцена. Ранее она зарегистрировалась в Заволжском районе Твери, на улице Модеста Мусоргского. Об этом в среду, 9 августа, сообщает РЕН ТВ.

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В Тверскую область передано исполнительное производство, согласно которому девушка должна выполнять обязательные работы. В общей сложности Багдасарян должна отработать более 700 часов, или 87 восьмичасовых рабочих дней.

Отмечается, что в библиотеке А. И. Герцена от комментариев воздержались.