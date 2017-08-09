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19:07 (мск), источник: Мослента

Мару Багдасарян отправили работать в библиотеку

Ранее стритрейсерша изменила регистрацию с московской на тверскую.

Источник: Агентство «Москва»

Стритрейсерша Мара Багдасарян будет работать в Тверской городской библиотеке имени А. И. Герцена. Ранее она зарегистрировалась в Заволжском районе Твери, на улице Модеста Мусоргского. Об этом в среду, 9 августа, сообщает РЕН ТВ.

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В Тверскую область передано исполнительное производство, согласно которому девушка должна выполнять обязательные работы. В общей сложности Багдасарян должна отработать более 700 часов, или 87 восьмичасовых рабочих дней.

Отмечается, что в библиотеке А. И. Герцена от комментариев воздержались.

Ранее в июле сообщалось, что Багдасарян, пожизненно лишенную прав и задержанную за рулем автомобиля в Москве, оштрафовали на 15 тысяч рублей.

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