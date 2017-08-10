13-летняя москвичка пострадала, катаясь в Геленджике на гидроцикле

По предварительным данным, 9 августа на территории пансионата «Солнечный берег» в Геленджике 13-летняя девочка, жительница Москвы, каталась на гидроцикле и не справившись с управлением, выскочила на берег, получив множественные ранения и травмы. Несовершеннолетняя была доставлена в хирургическое отделение городской больницы Геленджика.