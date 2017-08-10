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10:47 (мск), источник: Югополис

13-летняя москвичка пострадала, катаясь в Геленджике на гидроцикле

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту травмирования ребенка при катании на гидроцикле.

По предварительным данным, 9 августа на территории пансионата «Солнечный берег» в Геленджике 13-летняя девочка, жительница Москвы, каталась на гидроцикле и не справившись с управлением, выскочила на берег, получив множественные ранения и травмы. Несовершеннолетняя была доставлена в хирургическое отделение городской больницы Геленджика.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ЮСУТ СК РФ.

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