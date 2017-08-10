13-летняя москвичка пострадала, катаясь в Геленджике на гидроцикле
Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту травмирования ребенка при катании на гидроцикле.
Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту травмирования ребенка при катании на гидроцикле.
По предварительным данным, 9 августа на территории пансионата «Солнечный берег» в Геленджике 13-летняя девочка, жительница Москвы, каталась на гидроцикле и не справившись с управлением, выскочила на берег, получив множественные ранения и травмы. Несовершеннолетняя была доставлена в хирургическое отделение городской больницы Геленджика.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает