Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максакова рассказала о романе с Саакашвили
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
Мнение: каким был политический фон визита Путина в Абхазию
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Бойцы ВСУ погибли от своего же оружия, обстреливая Донбасс – СМИ
СМИ: В США ответили на высылку дипломатов из РФ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Мария Максакова высказалась о слухе о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
10Землетрясение на юго-западе Китая
19:27 (мск), источник: Nur.kz

СМИ: 3 млн долларов украли у казахстанского экс-министра

А также десятки тысяч евро и баснословно дорогие часы.

У жителя Алматы украли три миллиона долларов, наручные часы стоимостью в 50 миллионов тенге, а также 50 тысяч евро. В деле, которое расследует сейчас местная полиция, удивляет все — и внушительная сумма, и фамилия пострадавшего. Согласно документам, которые оказались в распоряжении репортеров КТК, гигантскую сумму похитили у бывшего министра туризма и спорта Темирхана Досмухамбетова.

Обычный дом на тихой алматинской улице. Высокий забор и несколько видеокамер. Именно здесь, согласно полицейским сводкам, случилась если не кража века, то уж десятилетия точно!

В постановлении черным по белому хронология событий: поздней ночью к воротам особняка подъехала неприметная «Дэу Нексия», из нее вышли несколько человек, они же спустя несколько минут вынесли из помещения и увезли на той самой «Нексии» три миллиона долларов, пятьдесят тысяч евро и часы люксовой швейцарской марки! Стоимость вот такой модели — сто пятьдесят тысяч «зеленых».

Читайте также
Работница украла у банка 12 миллионов тенге в Актобе

Неустановленные лица, осознавая, что совершают преступление против собственности, незаконно проникли в жилое помещение, сломали металлический сейф, расположенный внутри гардеробной комнаты, оттуда вытащили денежные средства, принадлежащие Досмухамбетову Темирхану Мынайдаровичу, что является особо крупным размером, тем самым причинили последнему значительный имущественный вред.

Темирхан Мынайдарович Досмухамбетов, чье имя постоянно фигурирует в постановлении — это бывший казахстанский министр туризма и спорта, а еще бывший аким Астаны! Согласно данным полиции, это его купюры увезла злополучная «Нексия».

Одного подозреваемого уже задержали. Им оказался 37-летний житель Алматинской области. Однако его защитник считает: доказательств, что именно он украл миллионы иностранных дензнаков, нет никаких.

«Следствие не объясняет, каким образом они именно подозревают его. В деле нет ни единого показания свидетелей, которые бы сказали, что данный человек был, находился в том месте. В деле нет ничего такого. Ни видеозаписи! В постановлении квалификации следователь должен четко записать, в чем заключается его подозрение», — сказал адвокат Алимжан Оралбай.

Адвокат задержанного сомневается во всем. В том числе и в сумме ущерба, нанесенного бывшему министру Досмухамбетову. И хочет, чтобы пострадавшая сторона рассказала и доказала, что в доме действительно хранили миллионы долларов и десятки тысяч евро.

«Удивляет, что на сегодняшний день есть постановление о квалификации преступления, в котором ни слова не описывается — откуда, каким образом подтверждает потерпевшая сторона — Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович — что у него была сумма три миллиона долларов. Подтверждений каких-либо документальных, что у него была такая сумма, нет», — отметил Оралбай.

В доме 37-летнего подозреваемого уже провели обыск. Ни американской, ни европейской валюты, ни даже часов класса «люкс» у него не нашлось.

Сам бывший министр Досмухамбетов, который по бумагам значится хозяином колоссальной суммы, давать комментарии на камеру отказался.

Но в телефонной беседе сообщил корреспондентам, что произошла какая-то ошибка. Дом, откуда вынесли три миллиона долларов, вовсе не его!

К этим деньгам экс-чиновник вообще не имеет никакого отношения: в коттедже якобы проживает брат, а доллары — это выручка за его проданную базу в Боровом. Почему тогда в деле значится фамилия именно экс-чиновника — остается загадкой…

Источник: КТК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Недавно родившая Диана Шарапова похвасталась фигурой в купальнике (фото)
В Польше обнаружили следы взрыва на крыле Ту-154 Качиньского
ФБР обыскало дом Манафорта по делу о «российском вмешательстве»
Вооруженные люди захватили отель в центре Риги
В МИД Абхазии прокомментировали реакцию Грузии на визит Путина
Турция предупредила об ответе, если РФ сохранит торговое эмбарго
МИД: Али Феруз останется в РФ до рассмотрения его жалобы ЕСПЧ
Умер замминистра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников
Спорт
Суперкубок стал шестым трофеем «Реала» под руководством Зидана Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве с большими скидками распродают элитное жилье
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь