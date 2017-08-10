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09:03 (мск), источник: АиФ Самара

Прокуратура просит уменьшить срок вдове отравленного банкира Пузикова

Гособвинение просило в качестве наказания для Екатерины Пузиковой семь лет лишения свободы, однако суд увеличил срок.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Красноярского района опротестовала приговор вдовы директора регионального филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, признанную виновной в убийстве супруга и приговорённой к девяти годам лишения свободы, сообщает 63.ru.

По мнению прокуратуры, суд необоснованно увеличил срок заключения Екатерине Пузиковой.

«Изначально Екатерине Пузиковой назначили семь лет лишения свободы. Позже они пересмотрели дело и вынесли ей новый приговор. Он заключался в том, что она отправится в колонию общего режима на девять лет. Однако суд не объяснил, в связи с чем они увеличил срок», — пояснила пресс-секретарь облсуда Ульяна Кудинова.

Приговор обжаловали и защитники Екатерины Пузиковой и адвокат родственников Дмитрия Пузикова. После многомесячного рассмотрения апелляции в областном суде, в середине декабря 2016 года приговор отменили, дело направили на дополнительное расследование, а вдову банкира поместили под домашний арест.

Новый процесс завершился в начале июля 2017 года. Государственное обвинение запросило в качестве наказания для Екатерины Пузиковой семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

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