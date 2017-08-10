Прокуратура просит уменьшить срок вдове отравленного банкира Пузикова

«Изначально Екатерине Пузиковой назначили семь лет лишения свободы. Позже они пересмотрели дело и вынесли ей новый приговор. Он заключался в том, что она отправится в колонию общего режима на девять лет. Однако суд не объяснил, в связи с чем они увеличил срок», — пояснила пресс-секретарь облсуда Ульяна Кудинова.