Прокуратура просит уменьшить срок вдове отравленного банкира Пузикова
Гособвинение просило в качестве наказания для Екатерины Пузиковой семь лет лишения свободы, однако суд увеличил срок.
Гособвинение просило в качестве наказания для Екатерины Пузиковой семь лет лишения свободы, однако суд увеличил срок.
Прокуратура Красноярского района опротестовала приговор вдовы директора регионального филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, признанную виновной в убийстве супруга и приговорённой к девяти годам лишения свободы, сообщает 63.ru.
По мнению прокуратуры, суд необоснованно увеличил срок заключения Екатерине Пузиковой.
«Изначально Екатерине Пузиковой назначили семь лет лишения свободы. Позже они пересмотрели дело и вынесли ей новый приговор. Он заключался в том, что она отправится в колонию общего режима на девять лет. Однако суд не объяснил, в связи с чем они увеличил срок», — пояснила
Приговор обжаловали и защитники Екатерины Пузиковой и адвокат родственников Дмитрия Пузикова. После многомесячного рассмотрения апелляции в областном суде, в середине декабря 2016 года приговор отменили, дело направили на дополнительное расследование, а вдову банкира поместили под домашний арест.
Новый процесс завершился в начале июля 2017 года. Государственное обвинение запросило в качестве наказания для Екатерины Пузиковой семь лет лишения свободы в колонии общего режима.