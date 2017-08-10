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13:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Облсуд оставил под арестом обвиняемого в мошенничестве на 4 млн воронежского адвоката

Воронежский облсуд не изменил меру пресечения адвокату Николаю Шмакову, которого обвиняют в мошенничестве на 4 млн рублей. Юрист пытался обжаловать заключение под стражу. Суд оставил его в СИЗО на заседании в среду, 9 августа, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» источник в правоохранительных органах.

Защищать попавшего под статью адвоката будут сразу семь его коллег. Николай Шмаков — сын судьи Воронежского облсуда, сотрудник адвокатской конторы «Баев и партнеры». По версии следствия, 34-летний адвокат потребовал у клиентки 4 млн рублей. За эти деньги он обещал договориться с судом, чтобы ее мужу, обвиняемому в особо тяжком экономическом преступлении, изменили заключение под стражу на более мягкую меру пресечения. Во время получения денег в одном из кафе адвоката задержали сотрудники регионального УФСБ. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») в четверг, 3 августа. Максимальная санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.

Николай Шмаков — седьмой адвокат, которого силовики заподозрили в мошенничестве. Его дело связывают со скандалом вокруг зеленого блокнота, который изъяли у адвоката Марии Г. Девушку задержали после получения денег от родственников клиента у здания Левобережного райсуда 11 мая 2016 года. По версии следствия, Мария Г. потребовала 2 млн рублей, чтобы договориться с судьями. У адвоката нашли зеленый блокнот, в котором были записаны расценки на услуги воронежских судей: сколько нужно отдать за смягчение наказания клиенту или изменение меры пресечения.

Сразу после этого ушли в отставку председатель Воронежского областного суда Виталий Богомолов и его зам Владимир Маслов в мае 2016 года. Нового руководителя искали больше года. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дважды отклоняла все кандидатуры на эту должность. ВККС рекомендовала на пост руководителя действующего главу Саратовского облсуда Василия Тарасова 6 июля.

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