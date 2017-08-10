Облсуд оставил под арестом обвиняемого в мошенничестве на 4 млн воронежского адвоката

Защищать попавшего под статью адвоката будут сразу семь его коллег. Николай Шмаков — сын судьи Воронежского облсуда, сотрудник адвокатской конторы «Баев и партнеры». По версии следствия, 34-летний адвокат потребовал у клиентки 4 млн рублей. За эти деньги он обещал договориться с судом, чтобы ее мужу, обвиняемому в особо тяжком экономическом преступлении, изменили заключение под стражу на более мягкую меру пресечения. Во время получения денег в одном из кафе адвоката задержали сотрудники регионального УФСБ. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») в четверг, 3 августа. Максимальная санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.

Николай Шмаков — седьмой адвокат, которого силовики заподозрили в мошенничестве. Его дело связывают со скандалом вокруг зеленого блокнота, который изъяли у адвоката Марии Г. Девушку задержали после получения денег от родственников клиента у здания Левобережного райсуда 11 мая 2016 года. По версии следствия, Мария Г. потребовала 2 млн рублей, чтобы договориться с судьями. У адвоката нашли зеленый блокнот, в котором были записаны расценки на услуги воронежских судей: сколько нужно отдать за смягчение наказания клиенту или изменение меры пресечения.