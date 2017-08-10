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12:21 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде замначальника отдела приставов предстанет перед судом за взяточничество

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении замначальника отдела судебных приставов Московского района г. Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Клопс.ru

Сотрудника службы обвиняют в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. За 220 тыс. рублей он предложил жителю области решить вопрос о прекращении исполнительного производства. При этом подозреваемый находился в отпуске по уходу за ребёнком, поэтому помочь должнику он бы не смог.

Обвиняемый и его сообщник, злоупотребляя доверием, ввели должника в заблуждение относительно своих реальных возможностей. Получить деньги злоумышленники не смогли, их мошеннические действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В отношении взяточника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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