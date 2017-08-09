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22:30 (мск), источник: Newtimes.kz

В 461 км от Алматы произошло землетрясение

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 9 августа в 23:14 было зарегистрировано землетрясение, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 461 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

«Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 44.53° с.ш. 82.34° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», — сообщили сейсмологи.

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