SEAT с минскими номерами попал в смертельное ДТП в России

По данным ГИБДД, за рулем легкового SEAT находился мужчина 1988 года рождения. Он двигался по автодороге Орел — Тамбов со стороны города Ливны. В районе 49-го километра он допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате он врезался в стоящее транспортное средство, которым оказался асфальтно-вальцовочный каток.