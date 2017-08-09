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9 августа, источник: Sputnik.by

SEAT с минскими номерами попал в смертельное ДТП в России

Водитель легковушки погиб на месте аварии до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Серьезная авария с участием легкового автомобиля с белорусскими номерами произошла вечером 8 августа в Орловской области России, сообщила областная ГИБДД РФ.

По данным ГИБДД, за рулем легкового SEAT находился мужчина 1988 года рождения. Он двигался по автодороге Орел — Тамбов со стороны города Ливны. В районе 49-го километра он допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате он врезался в стоящее транспортное средство, которым оказался асфальтно-вальцовочный каток.

Водитель скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства и точная причина ДТП не сообщается. Также нет данных о национальности погибшего. У легкового автомобиля были минские номера.

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