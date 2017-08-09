В ВКО пьяный мужчина зарезал настойчивую гостью
61-летний житель Зыряновска зарезал свою гостью, которая не хотела покидать его дом.
61-летний житель Зыряновска зарезал свою гостью, которая не хотела покидать его дом.
По материалам дела, после распития алкогольных напитков мужчина стал выпроваживать женщину, однако, та отказалась уходить, намереваясь остаться на ночь. После долгих споров она начала оскорблять хозяина дома.
Мужчина, стараясь не обращать на нее внимания, мыл посуду. Женщине не понравилось, что ее игнорируют, и она толкнула хозяина в плечо. Последний, оскорбившись, ударил ее ножом, который оказался под рукой, сначала в плечо, а потом и в лицо. Выставив даму на веранду, он отправился спать.
На следующий день, проснувшись, мужчина вышел из дома и увидел на пороге труп вчерашней гостьи. Как оказалось, лезвие ножа задело артерию. Хозяин сразу же обратился в полицию и признался в содеянном.
В суде дочь погибшей пояснила, что ее покойная мать часто прикладывалась к бутылке, а в пьяном состоянии была неуравновешенна и запросто могла оскорбить человека.
Районный суд приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.