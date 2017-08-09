В ВКО пьяный мужчина зарезал настойчивую гостью

Источник: Nur.kz

По материалам дела, после распития алкогольных напитков мужчина стал выпроваживать женщину, однако, та отказалась уходить, намереваясь остаться на ночь. После долгих споров она начала оскорблять хозяина дома.

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Мужчина, стараясь не обращать на нее внимания, мыл посуду. Женщине не понравилось, что ее игнорируют, и она толкнула хозяина в плечо. Последний, оскорбившись, ударил ее ножом, который оказался под рукой, сначала в плечо, а потом и в лицо. Выставив даму на веранду, он отправился спать.

На следующий день, проснувшись, мужчина вышел из дома и увидел на пороге труп вчерашней гостьи. Как оказалось, лезвие ножа задело артерию. Хозяин сразу же обратился в полицию и признался в содеянном.

В суде дочь погибшей пояснила, что ее покойная мать часто прикладывалась к бутылке, а в пьяном состоянии была неуравновешенна и запросто могла оскорбить человека.