Торговые павильоны горят на территории строительного рынка на МКАД

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Торговые павильоны на территории строительного рынка «Славянский мир» горят в районе 41 километра МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

На место прибыли пожарные подразделения, ведется тушение пожара. Пожарные и спасатели проверяют строения на присутствие в них людей. Площадь пожара пока не уточняется.