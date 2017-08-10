Пожар на рынке в Новой Москве локализовали

Сообщение о пожаре на 41-м километре МКАД, по адресу Мосрентген, дом 4, строение 6, поступило в среду в 22.52. По данным ведомства, возгорание произошло в одном из блоков торгового павильона.

«Удалось не допустить распространения огня и в 01.21 пожар был локализован на площади около 1 тысячи квадратных метров ", — рассказали в пресс-службе.