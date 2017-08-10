В Косово отпустили задержанных российских граждан

Группа россиян и сербов, в которой, по словам директора канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) правительства Сербии Марко Джурича, находилась беременная женщина и несовершеннолетний ребенок, была задержана на 48 часов косовской полицией. Как передает газета, группа россиян состояла из бизнесменов, их жен и детей. По сведениям «Вечерних новостей», их содержали в тюрьме Приштины.