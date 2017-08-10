В Косово отпустили задержанных российских граждан

Группа россиян и сербов, в которой, по словам директора канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) правительства Сербии Марко Джурича, находилась беременная женщина и несовершеннолетний ребенок, была задержана на 48 часов косовской полицией. Как передает газета, группа россиян состояла из бизнесменов, их жен и детей. По сведениям «Вечерних новостей», их содержали в тюрьме Приштины.
Полиция частично признанной республики Косово 9 августа задержала группу из 11 граждан России и Сербии за незаконное пересечение границы — шестерых россиян и пятерых сербов возрастом от 15 до 48 лет.
Сербские власти потребовали «срочно» освободить граждан России и Сербии.
Россия и Сербия не признают независимости Косово. Власти Креспублики разрешают россиянам посещать свою территорию, в частности, безвизовый въезд владельцам дипломатических паспортов и обладателям действительной многократной Шенгенской визы.