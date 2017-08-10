Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
Украинский министр обвинил пенсионеров РФ в «потере» Крыма
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
МИД РФ об отказе от доллара: иначе «будем сидеть у них на крючке»
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Мария Максакова высказалась о слухе о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Тень Земли
02:56 (мск), источник: РБК

В Косово отпустили задержанных российских граждан

Власти частично признанной республики Косово отпустили группу российских и сербских граждан после того, как суд оштрафовал их за незаконное пересечение границы на €250, сообщает сербская газета «Вечерние новости».

Группа россиян и сербов, в которой, по словам директора канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) правительства Сербии Марко Джурича, находилась беременная женщина и несовершеннолетний ребенок, была задержана на 48 часов косовской полицией. Как передает газета, группа россиян состояла из бизнесменов, их жен и детей. По сведениям «Вечерних новостей», их содержали в тюрьме Приштины.

Полиция частично признанной республики Косово 9 августа задержала группу из 11 граждан России и Сербии за незаконное пересечение границы — шестерых россиян и пятерых сербов возрастом от 15 до 48 лет.

Сербские власти потребовали «срочно» освободить граждан России и Сербии.

Россия и Сербия не признают независимости Косово. Власти Креспублики разрешают россиянам посещать свою территорию, в частности, безвизовый въезд владельцам дипломатических паспортов и обладателям действительной многократной Шенгенской визы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 «Первый канал» объяснил увольнение Олешко
Ходорковский дал прогноз в случае победы Навального на выборах
США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
Турция предупредила об ответе, если РФ сохранит торговое эмбарго
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и ЦРУ
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
Минэкономразвития допустило снижение цен на фрукты и овощи
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Полицейские попались на аферах с квартирами
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь