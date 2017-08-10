Пожар на рынке в Новой Москве потушен

Сообщение о пожаре на 41-м километре МКАД, по адресу Мосрентген, дом 4, строение 6, поступило в среду в 22.52. По данным МЧС, загорание произошло в одном из блоков торгового павильона. В 01.21 возгорание было локализовано на площади около 1 тысячи квадратных метров.