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03:42 (мск), источник: Восток Медиа

Более 30 жителей отрезанного дождями Кукана доставили в Хабаровск

Восстановительные работы на размытой дороге продолжаются.

Источник: Reuters

Продолжаются восстановительные работы на автодороге Биробиджан — Кукан, размытой ливнями на прошлой неделе. К утру 10 августа дорожные службы привели в надлежащее состояние мосты на пятом, 21-м и 31-м километрах трассы, отсыпали полотно на 15-м и 17-м километрах.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровском районе после сильных дождей 5 августа подмыло участки автомобильной дороги Биробиджан — Кукан, из-за чего посёлок оказался отрезанным от остальной территории края. Чтобы наладить сообщение с населённым пунктом, власти приняли решение установить понтонный мост. Ситуацию в посёлке взяло на специальный контроль правительство края, в районе ввели режим ЧС.

Как сообщает в четверг ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вертолёт Ми-8 местной авиакомпании доставил в посёлок груз с продовольствием. На борту другого воздушного судна, принадлежащего Центру медицины катастроф, в населённый пункт прибыла бригада врачей.

«В дальневосточную столицу были доставлены 32 человека. Среди них — 12 детей и два местных жителя, которым потребовалась медицинская помощь», — отмечается в сообщении. Ранее правительство региона заявляло о намерении вывезти из Кукана тех, кто приехал навестить родственников и невольно задержался в посёлке.

В ведомстве добавили, что в Хабаровский район на автомобилях повышенной проходимости выехала дополнительная группа краевого поисково-спасательного отряда с оборудованием для организации на размытых участках временной переправы для транспортировки людей и продуктов.

«В четверг работы по восстановлению дорожного полотна продолжатся. К ним привлечены 28 человек и десять единиц техники», — говорится в пресс-релизе.

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