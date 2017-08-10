Более 30 жителей отрезанного дождями Кукана доставили в Хабаровск
Восстановительные работы на размытой дороге продолжаются.
Восстановительные работы на размытой дороге продолжаются.
Продолжаются восстановительные работы на автодороге Биробиджан — Кукан, размытой ливнями на прошлой неделе. К утру 10 августа дорожные службы привели в надлежащее состояние мосты на пятом, 21-м и 31-м километрах трассы, отсыпали полотно на 15-м и 17-м километрах.
РИА «Восток-Медиа» писало, что в Хабаровском районе после сильных дождей 5 августа подмыло участки автомобильной дороги Биробиджан — Кукан,
Как сообщает в четверг ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, вертолёт Ми-8 местной авиакомпании доставил в посёлок груз с продовольствием. На борту другого воздушного судна, принадлежащего Центру медицины катастроф, в населённый пункт прибыла бригада врачей.
«В дальневосточную столицу были доставлены 32 человека. Среди них — 12 детей и два местных жителя, которым потребовалась медицинская помощь», — отмечается в сообщении. Ранее правительство региона заявляло о намерении вывезти из Кукана тех, кто приехал навестить родственников и невольно задержался в посёлке.
В ведомстве добавили, что в Хабаровский район на автомобилях повышенной проходимости выехала дополнительная группа краевого
«В четверг работы по восстановлению дорожного полотна продолжатся. К ним привлечены 28 человек и десять единиц техники», — говорится в