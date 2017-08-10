Наехавший на краснокнижного кита хабаровчанин отделался штрафом

За издевательства над краснокнижным животным в Хабаровском крае наказали жителя дальневосточной столицы. Мужчина управлял катером и несколько раз наехал на нём на гренландского кита. Нарушитель отделался административным наказанием и теперь должен выплатить штраф.

«Мужчина, управлявший катером, привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере четырёх тысяч рублей. Санкции статьи предусматривают штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей. Нарушителю вменялось наказание за нарушение сферы обитания краснокнижных животных», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» помощник мирового судьи Елена Кондаурова.

Постановление об административном наказании вынесли в судебном участке № 70 Индустриального района Хабаровска. Дело рассматривали по статье 8.35 КОАП.

Агентство писало, что наказать туристов, которые наезжали на кита моторной лодкой, в январе этого года потребовала дирекция «Заповедного Приамурья». Поводом стал видеоролик на сервисе YouTube, на котором запечатлены издевательства над животным на побережье Охотского моря. Съёмку распространил пользователь EnvironmentWatch с призывом привлечь к ответственности участников процесса.