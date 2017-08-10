Подростки обнаружили противотанковые мины в хабаровском бомбоубежище

В краевой столице трое подростков обнаружили мины в бомбоубежище, которое находится вблизи детского сада в Краснофлотском районе. По предварительной информации, взрывные устройства оказались учебными, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Опасную находку подростки сделали в среду вечером и, проявив бдительность, сообщили об этом сотрудникам полиции. Агентство писало ранее, что правоохранители выехали на место происшествия. Однако тогда предполагалось, что взрывные устройства обнаружили на территории детского сада.

«Несовершеннолетние обнаружили в бомбоубежище, которое расположено по соседству с дошкольным учреждением, предметы, конструктивно схожие с взрывными устройствами. Предположительно, они нашли противотанковые мины, а также порох. Всё это отправлено на экспертизу, отдел дознания управления МВД Хабаровска проводит проверку. С подростками провели профилактическую беседу, формально они ничего не нарушили, наоборот — проявили бдительность», — сообщила корреспонденту агентства регионального управления МВД России Екатерина Перепел.