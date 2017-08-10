У пенсионера забрали 700 тысяч на кладбище в Приморье
В Приморье задержан мужчина, ограбивший пенсионера, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
В Приморье задержан мужчина, ограбивший пенсионера, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
В Находке в полицию обратился 80-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на кладбище в поселке Ливадия неизвестный, применив силу, открыто похитил у него деньги. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 700 тысяч рублей.
В ходе
Потерпевший опознал нападавшего. В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления.
По ходатайству следователя с учетом рецидива преступлений в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ирина Петрова.