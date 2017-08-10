Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Телеведущий Олешко прокомментировал свой уход с «Первого канала»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
МИД РФ об отказе от доллара: иначе «будем сидеть у них на крючке»
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Мария Максакова высказалась о слухе о романе с Саакашвили
“Иванушки” о причине отсутствия на похоронах Олега
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Землетрясение на юго-западе Китая
03:36 (мск), источник: ДЕЙТА

У пенсионера забрали 700 тысяч на кладбище в Приморье

В Приморье задержан мужчина, ограбивший пенсионера, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В Находке в полицию обратился 80-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на кладбище в поселке Ливадия неизвестный, применив силу, открыто похитил у него деньги. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 700 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего ранее судимого за совершение корыстно-насильственных преступлений местного жителя.

Потерпевший опознал нападавшего. В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

По ходатайству следователя с учетом рецидива преступлений в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ирина Петрова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Идеальное времяпровождение для августа в Приморье (фото)
США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
В КНДР раскрыли детали возможного ракетного удара по Гуаму
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и ЦРУ
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
Минэкономразвития допустило снижение цен на фрукты и овощи
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Полицейские попались на аферах с квартирами
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь