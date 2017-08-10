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04:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Тушу мертвого оленя, прибитого к берегам Владивостока, некому убрать

Людей просят не трогать труп, но за его утилизацию никто не берется из-за «подведомственности» (ФОТО, 18+).

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Владивосток, 10 августа, PrimaMedia.

Вновь бухта Патрокл и одноименный микрорайон Владивостока оказались в центре дурно пахнущей истории: на этот раз к берегу неподалеку от жилых домов прибило тушу мертвого оленя. И хотя понятно, что тело должна утилизировать санитарно-эпидемиологическая организация, найти такую пока что не удается — представители служб, управлений и компаний ссылаются на неподведомственность территории, сообщает ИА PrimaMedia.

Тушу оленя нашли жители Патрокла сегодня утром, 10 августа, рядом с домом по улице Басаргина, 40. Очевидец высказал предположение, что мертвое животное во время дождя смыло потоком воды в море. В то же время в краевом департаменте охотнадзора отмечают, что олени часто заходят в море сами и вообще их появление во Владивостоке не является чем-то неординарным, тем более, в районе Патрокла. На вопрос, кто может убрать тушку из воды и вывезти для дальнейшей утилизации, в департаменте посоветовали связаться с санэпидемиологическими организациями. Мертвое животное граждан попросили не трогать.

Корреспондент PrimaMedia позвонил в санэпидемиологический отдел и отдел ветеринарного контроля при приморском управлении Россельхознадзора, однако там ответили, что утилизацией био-отходов служба не занимается, и следует обратиться в ветеринарную станцию Владивостока.

В городском учреждении заявили, что они этим тоже не занимаются и заявки на утилизацию диких животных от граждан не принимают. Однако есть частная компания «Фактор-Приморье», которая специализируется на уничтожении отходов — все «заказы» от ветстанции проходят через нее.

В «Фактор-Приморье» агентство заверили, что от граждан они заявки на утилизацию животных не принимают и работают через городское управление содержания жилищного фонда (УСЖФ):

— Утилизацией животных занимается организация, ответственная за содержание городских территорий — УСЖФ. Они ездят, собирают сбитых собак, оленей. Они обязаны их убирать в установленном законом порядке, мы работаем только с ветстанцией. Если они привезут тушку к нам — мы ее сожжем, без проблем. Это будет стоить 5−6 тысяч рублей.

В санитарном отделе УСЖФ возразили, что утилизируют только тех мертвых животных, которых находят на муниципальных территориях.

— Мы курируем работу управляющих компаний на придомовых территориях. По 268-му правовому акту (№ 268-МПА — прим. ред.), содержание и санитарные очистки принадлежат к территории, оформленной в кадастровый паспорт. Если тушка лежит вне территории кадастрового паспорта придомовой территории, то действия нашего управления будут неправомерны. УК работают за счет собственников, оплачивающих содержание своего собственного имущества. Береговая полоса однозначно их имуществом не является. За счет их средств утилизацию в данном случае провести просто невозможно. У управления дорог и благоустройства есть контракт по уборке городских придомовых территорий, в его рамках они могут убрать оленя, — заявил представитель управления.

Также в УСЖФ корреспондента снова направили в «Фактор-Приморье». Видение ситуации компании мы уже знаем, с управлением дорог и благоустройства оперативно связаться не удалось.

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