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05:04 (мск), источник: РИА Новости

Число подтопленных придомовых территорий в Приморье сократилось вдвое

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Свыше 1 тысячи придомовых территорий в подтопленном Приморье за сутки освободились от воды, сообщает краевой главк МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек. В шести районах ввели режим ЧС.

«По состоянию на 10.00 (03.00 мск) на территории Приморского края подтоплены шесть муниципальных образований — Уссурийский городской округ, Надеждинский, Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Пограничный муниципальные районы. Вода остаётся в 897 жилых домах 29 населённых пунктов. За сутки от воды освободились 1084 придомовых территории. Сейчас количество пострадавших от стихии придомовых территорий составляет 969», — говорится в сообщении.

За сутки вода ушла из четырех социально значимых объектов, подтопленными остаются восемь. Восстановлено движение на четырех дорогах, затруднения наблюдаются на 23 участках. Железнодорожное сообщение — в штатном режиме. За сутки спасатели откачали воду из 114 жилых домов, очистили 36 придомовых территорий, вывезли 80 кубометров мусора, очистили 9 километров ливневых канализаций.

Последствия масштабного паводка в Приморье. Кадры с дрона.

В пункте временного размещения находится 141 человек, в том числе 52 ребёнка. С освобождением населенных пунктов от воды люди возвращаются в свои дома. Паводковая ситуация на юго-западе и в западных районах Приморья постепенно стабилизируется, на реке Раздольная и её притоках начался интенсивный спад уровня воды.

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