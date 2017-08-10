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05:06 (мск), источник: Губерния онлайн

В повышенную готовность приведены спасательные отряды Восточного военного округа

Сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций общевойсковой армии Восточного военного округа приведены в повышенную готовность из-за вероятности осложнения паводковой обстановки.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о соединениях, дислоцированных в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

«В случае необходимости военнослужащие общевойскового объединения округа готовы выдвинуться в Приморский край для усиления группы военнослужащих уже оказывающих помощь пострадавшим от ливневых дождей», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО. Основу отрядов ликвидации составляют военные инженеры и служащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Всего в соединениях и воинских частях объединения находится более 300 военнослужащих и около 50 единиц техники. Ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки в районах воинских частей и других объектов. Также организовано взаимодействие с сотрудниками МЧС, местного самоуправления Амурской и Еврейской автономной областей, а также Хабаровского края.

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