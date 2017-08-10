В повышенную готовность приведены спасательные отряды Восточного военного округа

«В случае необходимости военнослужащие общевойскового объединения округа готовы выдвинуться в Приморский край для усиления группы военнослужащих уже оказывающих помощь пострадавшим от ливневых дождей», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО. Основу отрядов ликвидации составляют военные инженеры и служащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Всего в соединениях и воинских частях объединения находится более 300 военнослужащих и около 50 единиц техники. Ведется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки в районах воинских частей и других объектов. Также организовано взаимодействие с сотрудниками МЧС, местного самоуправления Амурской и Еврейской автономной областей, а также Хабаровского края.