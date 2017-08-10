В повышенную готовность приведены спасательные отряды Восточного военного округа
Сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций общевойсковой армии Восточного военного округа приведены в повышенную готовность
Сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций общевойсковой армии Восточного военного округа приведены в повышенную готовность
Речь идет о соединениях, дислоцированных в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
«В случае необходимости военнослужащие общевойскового объединения округа готовы выдвинуться в Приморский край для усиления группы военнослужащих уже оказывающих помощь пострадавшим от ливневых дождей», — говорится в сообщении