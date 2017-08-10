Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры

Злоумышленники ломают светофоры на улицах Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Вот уже вторую ночь неизвестные целенаправленно ломают светофоры на улицах города. По словам очевидцев, первый светофор был сломан в районе 3-й Рабочей. На следующий день еще один снесли в районе улицы Сахалинская. При этом, как отмечает один из автомобилистов, в 22:00 светофор стоял еще целый. Спустя 20 минут злоумышленники уже осуществили свой замысел и сломали семафор.