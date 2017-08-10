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05:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

19-летний красноярец пойдет под суд за оправдание нацизма

Парень признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В Красноярске будут судить молодого человека, который в социальной сети разместил экстремистскую запись. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Согласно предварительной версии следствия, в период с 17 февраля по 21 октября 2016 года парень, будучи несовершеннолетним, на своей персональной странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал изображения и тексты экстремистского характера, а также одобряющие преступления, установленные Международным военным трибуналом. В СК добавили, что молодой человек разместил изображение Гитлера и текст, одобряющий истребление евреев.

В отношении 19-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело по статьям «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «реабилитация нацизма». Парень признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сейчас дело направлено в суд.

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