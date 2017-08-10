Семью из пяти человек эвакуировали с лодки на Мане

Семья из пяти человек едва не потерпела бедствие на резиновой лодке на реке Мана. Небольшое судно, на котором плыли двое взрослых и трое детей, получило пробоину. Об этом 9 августа сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В службу спасения позвонил глава семьи. Он рассказал обстоятельства случившегося и попросил помощи.

«На место выехали спасатели на катере и на воздушной подушке “Хивус”. Они эвакуировали пострадавших с пробитой лодки и доставили их в поселок Усть-Мана», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все пятеро находятся в удовлетворительном состоянии. Дети испытали сильный стресс, однако от медицинской помощи семья отказалась.