Семью из пяти человек эвакуировали с лодки на Мане
В лодке образовалась пробоина, а дети и взрослые оказались в воде.
В лодке образовалась пробоина, а дети и взрослые оказались в воде.
Семья из пяти человек едва не потерпела бедствие на резиновой лодке на реке Мана. Небольшое судно, на котором плыли двое взрослых и трое детей, получило пробоину. Об этом 9 августа сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
В службу спасения позвонил глава семьи. Он рассказал обстоятельства случившегося и попросил помощи.
«На место выехали спасатели на катере и на воздушной подушке “Хивус”. Они эвакуировали пострадавших с пробитой лодки и доставили их в поселок Усть-Мана», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что все пятеро находятся в удовлетворительном состоянии. Дети испытали сильный стресс, однако от медицинской помощи семья отказалась.
Еще одно ЧП произошло 9 августа на реке Енисей. В районе поселка Березовка опрокинулась лодка, в которой находились трое человек. Двое рыбаков выбрались на берег и позвонили в диспетчерскую службу МЧС. Еще один мужчина утонул. Сейчас его тело ищут водолазы.