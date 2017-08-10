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06:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Семью из пяти человек эвакуировали с лодки на Мане

В лодке образовалась пробоина, а дети и взрослые оказались в воде.

Семья из пяти человек едва не потерпела бедствие на резиновой лодке на реке Мана. Небольшое судно, на котором плыли двое взрослых и трое детей, получило пробоину. Об этом 9 августа сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В службу спасения позвонил глава семьи. Он рассказал обстоятельства случившегося и попросил помощи.

«На место выехали спасатели на катере и на воздушной подушке “Хивус”. Они эвакуировали пострадавших с пробитой лодки и доставили их в поселок Усть-Мана», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все пятеро находятся в удовлетворительном состоянии. Дети испытали сильный стресс, однако от медицинской помощи семья отказалась.

Еще одно ЧП произошло 9 августа на реке Енисей. В районе поселка Березовка опрокинулась лодка, в которой находились трое человек. Двое рыбаков выбрались на берег и позвонили в диспетчерскую службу МЧС. Еще один мужчина утонул. Сейчас его тело ищут водолазы.

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