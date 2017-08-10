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08:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми мужчина закрылся в комнате и угрожал прыгнуть с 5 этажа

Сотрудникам Пермской городской службы спасения и полицейским удалось предотвратить самоубийство.

Сотрудники пермской городской службы спасения и полицейские предотвратили попытку суицида. Мужчина закрылся в комнате и угрожал покончить с собой, прыгнув с 5 этажа жилого дома.

Как рассказали спасатели, сигнал о том, что в своей комнате в коммунальной квартире закрылся мужчина и угрожает убить себя, поступил на пульт дежурного сегодня в 2.55. На место незамедлительно прибыли спасатели. Они вскрыли двери с помощью слесарного инструмента и обнаружили хозяина квартиры, у которого на шее был намотан провод от удлинителя. 30-летний мужчина угрожал выпрыгнуть из окна и повеситься.

Благодаря слаженным действиям спасателей и сотрудников полиции, попытку суицида удалось предотвратить. Пострадавшего передали сотрудникам «скорой помощи».

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