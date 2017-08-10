В Перми мужчина закрылся в комнате и угрожал прыгнуть с 5 этажа
Сотрудникам Пермской городской службы спасения и полицейским удалось предотвратить самоубийство.
Сотрудникам Пермской городской службы спасения и полицейским удалось предотвратить самоубийство.
Сотрудники пермской городской службы спасения и полицейские предотвратили попытку суицида. Мужчина закрылся в комнате и угрожал покончить с собой, прыгнув с 5 этажа жилого дома.
Как рассказали спасатели, сигнал о том, что в своей комнате в коммунальной квартире закрылся мужчина и угрожает убить себя, поступил на пульт дежурного сегодня в 2.55. На место незамедлительно прибыли спасатели. Они вскрыли двери с помощью слесарного инструмента и обнаружили хозяина квартиры, у которого на шее был намотан провод от удлинителя. 30-летний мужчина угрожал выпрыгнуть из окна и повеситься.
Благодаря слаженным действиям спасателей и сотрудников полиции, попытку суицида удалось предотвратить. Пострадавшего передали сотрудникам «скорой помощи».