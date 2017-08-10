В Перми мужчина закрылся в комнате и угрожал прыгнуть с 5 этажа

Как рассказали спасатели, сигнал о том, что в своей комнате в коммунальной квартире закрылся мужчина и угрожает убить себя, поступил на пульт дежурного сегодня в 2.55. На место незамедлительно прибыли спасатели. Они вскрыли двери с помощью слесарного инструмента и обнаружили хозяина квартиры, у которого на шее был намотан провод от удлинителя. 30-летний мужчина угрожал выпрыгнуть из окна и повеситься.