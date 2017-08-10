На восстановление дороги до Кукана потребуется 3−5 дней

Автомобильную дорогу «Биробиджан — Кукан» восстанавливают после проливных дождей, которые вывели ее из строя. Поселок остается отрезанным от внешнего мира. На участках дороги 35-й и 43-й км сейчас возводятся понтонные переправы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



По мнению специалистов, на восстановление транспортного сообщения потребуется от трех до пяти дней.



Оказать помощь пострадавшему поселку, где объявлена чрезвычайная ситуация, поручил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Туда вчера были отправлены два вертолета. Один — со спасателями и с гуманитарным грузом — продуктами первой необходимости и лекарствами, второй — с бригадой врачей с Центра медицины катастроф.



Кроме этого, в Кукан на автомобилях повышенной проходимости дополнительно направлена группа краевого поисково-спасательного отряда с оборудованием для организации на размытых участках временной переправы для транспортировки людей и продуктов.

На 10 августа запланировано продолжение работ по восстановлению дорожного полотна. Всего к работам привлечено 28 человек и 10 единиц техники.

Ситуация находится на контроле правительства Хабаровского края и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.