На восстановление дороги до Кукана потребуется 3−5 дней
На размытых участках возводят понтонные переправы.
На размытых участках возводят понтонные переправы.
Автомобильную дорогу «Биробиджан — Кукан» восстанавливают после проливных дождей, которые вывели ее из строя. Поселок остается отрезанным от внешнего мира. На участках дороги 35-й и 43-й км сейчас возводятся понтонные переправы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По мнению специалистов, на восстановление транспортного сообщения потребуется от трех до пяти дней.
Оказать помощь пострадавшему поселку, где объявлена чрезвычайная ситуация, поручил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Туда вчера были отправлены два вертолета. Один — со спасателями и с гуманитарным грузом — продуктами первой необходимости и лекарствами, второй — с бригадой врачей с Центра медицины катастроф.
Кроме этого, в Кукан на автомобилях повышенной проходимости дополнительно направлена группа краевого
На 10 августа запланировано продолжение работ по восстановлению дорожного полотна. Всего к работам привлечено 28 человек и 10 единиц техники.
Ситуация находится на контроле правительства Хабаровского края и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
— Движение по дороге, которая связывает село с федеральной трассой, пока не восстановлено, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава Куканского сельского поселения Иван Кузнецов. — Но специалисты работают над этим. Вчера двумя вертолетами МИ-8 из Кукана вывезено 35 человек, которые не смогли сами выбраться из села. Это в основном приезжие, которые гостили у родственников. Ситуация в селе спокойная. В магазинах достаточное количество продуктов. А хлеб, кстати, очень вкусный, в селе пекут сами. Никакого ущерба дожди не принесли ни домам, ни огородам местных жителей. — Вода в реке Кукан, которая рядом с селом, после дождей не вышла из берегов. Уровень ее остался на прежнем уровне, — отметил глава поселения. Специалисты ГО И ЧС администрации Хабаровского района ведут постоянный мониторинг паводковой обстановки. Ежечасно поддерживается связь с селом.