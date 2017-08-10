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06:38 (мск), источник: АиФ Иркутск

Снег в августе шокировал жителей Иркутской области

Фото снегопада появилось в соцсети.

Ухудшение погоды в Иркутской области стало полной неожиданностью для жителей. Все лето здесь стояла очень сухая и жаркая погода. Вечером 9 августа на Иркутск обрушился ливень, а в то же самое время в 130 км от областного центра выпал снег. Об этом свидетельствует фото, которое выложил в сеть пользователь Instagram.

Снег прошел в Баяндаевском районе — на фото непогоду автор запечатлел во время поездки на автомобиле. Это один из редких случаев, когда снег в регионе выпадает так рано.

Многие пользователи уверены, что аномальная погода — результат процесса искусственного вызывания дождей. Напомним, «Авиалесохрана» искусственно стимулирует процесс образования дождя над лесами Сибири из-за сложной пожароопасной обстановки.

Тем времени синоптики не дают утешительного прогноза. В ближайшие дни в городе и по области ожидаются дожди и грозы. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы ночью 14−19 м/с, днём 11−16 м/с, температура ночью около +12°, днём +16,+18°.

Из-за сильных дождей в Иркутске подтоплены автодороги, также без электричества остался микрорайон Березовый.

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