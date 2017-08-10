Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведчук: Киев "захлебнулся" водной блокадой Крыма
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
МИД РФ об отказе от доллара: иначе «будем сидеть у них на крючке»
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8«Скирда Патрика»
06:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вооруженный житель Хабаровска ограбил пять офисов компании быстрых займов

Злоумышленника заключили под стражу.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 августа, AmurMedia.

Сотрудники УМВД России по Хабаровску задержали 26-летнего подозреваемого в пяти разбойных нападениях на офисы компаний экспресс-займов с общим ущербом порядка 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленника заключили под стражу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что в апреле текущего года подозреваемый совершил разбойное нападение на павильон быстрых займов в Железнодорожном районе. Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы кредитной точки отдать всю имеющуюся наличность. На тот момент в кассе находилось около 10 тысяч рублей.

Спустя несколько месяцев по схожему сценарию фигурант совершил разбойное нападение на салон экспресс-займо, расположенный в Индустриальном районе. В этом случае добычей налетчика стали денежные средства в сумме более 60 тысяч рублей.

Кроме того, в начале августа текущего года подозреваемый совершил в разных районах краевой столицы в один день два разбойных нападения на микрофинансовые организации, причинив ущерб порядка 10 тысяч рублей.

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску задержали ранее не судимого 26-летнего хабаровчанина. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у фигуранта нож, с которым задержанный совершал нападения на офисы микрозаймов. В настоящее время установлена причастность подозреваемого в совершении пяти разбойных нападений с причинением ущерба порядка 100 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Китай более сильный в экономическом отношении партнер, чем Россия – академик Минакир
Очередь льготного зубопротезирования в Хабаровском крае сократят органы соцзащиты - бизнес
США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
В КНДР раскрыли детали возможного ракетного удара по Гуаму
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и ЦРУ
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве с большими скидками распродают элитное жилье
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь