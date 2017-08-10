Вооруженный житель Хабаровска ограбил пять офисов компании быстрых займов

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 августа, AmurMedia.

Сотрудники УМВД России по Хабаровску задержали 26-летнего подозреваемого в пяти разбойных нападениях на офисы компаний экспресс-займов с общим ущербом порядка 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленника заключили под стражу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ходе предварительного следствия установлено, что в апреле текущего года подозреваемый совершил разбойное нападение на павильон быстрых займов в Железнодорожном районе. Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы кредитной точки отдать всю имеющуюся наличность. На тот момент в кассе находилось около 10 тысяч рублей.

Спустя несколько месяцев по схожему сценарию фигурант совершил разбойное нападение на салон экспресс-займо, расположенный в Индустриальном районе. В этом случае добычей налетчика стали денежные средства в сумме более 60 тысяч рублей.

Кроме того, в начале августа текущего года подозреваемый совершил в разных районах краевой столицы в один день два разбойных нападения на микрофинансовые организации, причинив ущерб порядка 10 тысяч рублей.

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску задержали ранее не судимого 26-летнего хабаровчанина. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у фигуранта нож, с которым задержанный совершал нападения на офисы микрозаймов. В настоящее время установлена причастность подозреваемого в совершении пяти разбойных нападений с причинением ущерба порядка 100 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.