Вооруженный житель Хабаровска ограбил пять офисов компании быстрых займов
Злоумышленника заключили под стражу.
Злоумышленника заключили под стражу.
Хабаровск, 10 августа, AmurMedia.
Сотрудники УМВД России по Хабаровску задержали 26-летнего подозреваемого в пяти разбойных нападениях на офисы компаний
В ходе предварительного следствия установлено, что в апреле текущего года подозреваемый совершил разбойное нападение на павильон быстрых займов в Железнодорожном районе. Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы кредитной точки отдать всю имеющуюся наличность. На тот момент в кассе находилось около 10 тысяч рублей.
Спустя несколько месяцев по схожему сценарию фигурант совершил разбойное нападение на салон
Кроме того, в начале августа текущего года подозреваемый совершил в разных районах краевой столицы в один день два разбойных нападения на микрофинансовые организации, причинив ущерб порядка 10 тысяч рублей.
В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску задержали ранее не судимого 26-летнего хабаровчанина. В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у фигуранта нож, с которым задержанный совершал нападения на офисы микрозаймов. В настоящее время установлена причастность подозреваемого в совершении пяти разбойных нападений с причинением ущерба порядка 100 тысяч рублей.
В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.