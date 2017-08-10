Под Омском дети обкидали пассажирский поезд яблоками

В дежурную часть транспортной полиции позвонила дежурная по станции «Сыропятское» в Омском районе. Дежурная сообщила, что на станции «Густафьево» трое подростков обкидали камнями локомотив проходящего мимо пассажирского поезда.

Как сообщает управление МВД на транспорте, инспекторы по делам несовершеннолетних отыскали малолетних хулиганов. Ими оказались трое местных жителей в возрасте 13−14 лет. Ребята признались: они встретились на футбольном поле возле железной дороги, от скуки пошли к станции и нарвали по пути яблок. Тут мимо пронёсся поезд. Дежурная по станции ошиблась: подростки забросали локомотив яблоками, а не камнями.

Елена Карачун, руководитель пресс-службы УТ МВД по СФО:

— На первый взгляд невинная забава подростков могла привести к трагическим последствиям.