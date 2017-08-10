Больше всего лес горит в Братском, Иркутском и Качугском районах

Источник: AP 2017

Об этом 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова на рабочей встрече с губернатором Сергеем Левченко. По его словам, с начала пожароопасного периода в области, по состоянию на 9 августа, зарегистрировано 1130 возгораний, из которых 115 пожаров возникло в результате сухих гроз в труднодоступных местах северных районов в зоне космического мониторинга.

«Пожары в зоне космомониторинга в этом году в стране учитываются впервые, они дали нам 57,9% от всех площадей, пройденных огнем. Если эту зону вычесть, то, в принципе, мы идем на уровне прошлого года», — сообщил Валентин Нелюбов.

Анализ по муниципальным образованиям показывает, что по количеству лесных пожаров на первом месте идет Братский район — 118 возгораний, на втором месте Иркутский — 84 пожара, на третьем — Качугский, где зарегистрировано 83 возгорания.

Меньше всех (до пяти очагов) зарегистрировано в Балаганском, Баяндаевском, Нукутском и Слюдянском районах. По площадям, пройденных огнем, лидирует Катангский район.

Также Валентин Нелюбов сообщил, что с начала текущего года возбуждено 126 уголовных дел из-за уничтожения и повреждения чужого имущества, а также леса в результате неосторожного обращения с огнем, в том числе 81 дело по уничтожению и повреждению леса в крупном размере. Во время расследования установлено 10 человек, причастных к совершению преступлений. Три уголовных дела уже передано в суд. Одно дело по пожару в деревне Пойма Тайшетского района направлено в Следственный комитет. По шести остальным проводятся следственные действия.

Кроме того, губернатор и начальник ГУ МЧС России по Иркутской области обсудили вопросы оказания помощи людям, потерявшим жилье в результате природных пожаров в апреле-мае этого года. Свидетельства на выплаты для приобретения жилья выданы 246 семьям поселка Бубновка Киренского района, из них 138 тех, кто полностью утратил во время пожара свое имущество. Договоры купли-продажи заключили 17 семей, пять из них уже оформили право собственности. Еще в шести территориях, где в населенных пунктах в результате природных пожаров люди потеряли жилье, свидетельства выданы всем 22 семьям.