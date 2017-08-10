Больше всего лес горит в Братском, Иркутском и Качугском районах
Больше всего лесных пожаров зарегистрировано в Братском, Иркутском и Качугском районах.
Больше всего лесных пожаров зарегистрировано в Братском, Иркутском и Качугском районах.
Об этом 10 августа 2017 года сообщила
«Пожары в зоне космомониторинга в этом году в стране учитываются впервые, они дали нам 57,9% от всех площадей, пройденных огнем. Если эту зону вычесть, то, в принципе, мы идем на уровне прошлого года», — сообщил Валентин Нелюбов.
Меньше всех (до пяти очагов) зарегистрировано в Балаганском, Баяндаевском, Нукутском и Слюдянском районах. По площадям, пройденных огнем, лидирует Катангский район.
Также Валентин Нелюбов сообщил, что с начала текущего года возбуждено 126 уголовных дел
Кроме того, губернатор и начальник ГУ МЧС России по Иркутской области обсудили вопросы оказания помощи людям, потерявшим жилье в результате природных пожаров в
Сергей Левченко поставил задачу выдать все свидетельства на выплаты для приобретения жилья до 1 сентября. «Опыт показывает, что реализация таких сертификатов достаточно длительная процедура. А президент дал поручение заселить людей в новое жилье до 30 сентября. Поэтому к этому сроку у всех пострадавших должно быть оформлено право собственности на него. Я уже поручил и.о. председателя областного правительства и министру соцразвития направить в Киренск дополнительно сотрудников, чтобы работа настойчивее велась с каждым жителем Бубновки и чтобы процесс проходил под нашим контролем и с нашей помощью», — сообщил губернатор.