Отголоски китайского землетрясения зафиксировали в Красноярском крае
Подземные толчки зарегистрированы в южных районах.
Подземные толчки зарегистрированы в южных районах.
В Красноярском крае зафиксировали отголоски сильного землетрясения в Китае. По данным Центра сейсмологического мониторинга, в южных районах региона зарегистрированы подземные толчки, не представляющие угрозы для населения — около 1−2 баллов по шкале Рихтера. При этом
Крупное землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань вечером 8 августа. Как сообщает ТАСС, магнитуда толчков составила 7 баллов, а количество ударов доходило до 770. По меньшей мере 19 человек погибли и 217 пострадали. Сейчас специалисты проводят
В последний раз землетрясение на территории Красноярского края фиксировалось в начале июля. Тогда в 450 км к югу от Красноярска (в районе села Гагуль Ермаковского района) специалисты зарегистрировали толчки магнитудой 4,6 баллов.
Ранее эксперты заявляли, что на всей территории центральных и южных районов Красноярского края возможно возникновение землетрясений с магнитудой 5,5. При этом реальной угрозы жителям от подземных толчков с магнитудой менее 3,5 нет.