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06:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Отголоски китайского землетрясения зафиксировали в Красноярском крае

Подземные толчки зарегистрированы в южных районах.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае зафиксировали отголоски сильного землетрясения в Китае. По данным Центра сейсмологического мониторинга, в южных районах региона зарегистрированы подземные толчки, не представляющие угрозы для населения — около 1−2 баллов по шкале Рихтера. При этом Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН приводит другие данные — до 4,9 баллов, что также не понесло последствий.

Крупное землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань вечером 8 августа. Как сообщает ТАСС, магнитуда толчков составила 7 баллов, а количество ударов доходило до 770. По меньшей мере 19 человек погибли и 217 пострадали. Сейчас специалисты проводят поисково-спасательную операцию.

В последний раз землетрясение на территории Красноярского края фиксировалось в начале июля. Тогда в 450 км к югу от Красноярска (в районе села Гагуль Ермаковского района) специалисты зарегистрировали толчки магнитудой 4,6 баллов.

Ранее эксперты заявляли, что на всей территории центральных и южных районов Красноярского края возможно возникновение землетрясений с магнитудой 5,5. При этом реальной угрозы жителям от подземных толчков с магнитудой менее 3,5 нет.

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