Огромный гренландский кит застрял в устье реки в Хабаровском крае

Тринадцатиметровый гренландский кит застрял в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Хабаровском крае. Сотрудники объединённой дирекции государственных природных заповедников и национальных парков региона консультируются со всевозможными специалистами — жизнь животного оказалась под угрозой.

О случившемся сообщили в четверг представители «Заповедного Приамурья». В пресс-релизе уточняется, что кит оказался в ловушке во время прилива в ночь на 10 августа.

«Участковый госинспектор Владимир Капраль с большим волнением рассказал, что гренландский, по его определению, кит оказался в серьёзной опасности. Ни развернуться, ни выйти в озеро огромное животное не в состоянии», — говорится в сообщении.

Сотрудники дирекции пока не знают, как помочь киту. Руководство ФГБУ и научный отдел с начала рабочего дня проводят консультации со всеми известными специалистами по спасению морских млекопитающих, включая экспертов из Института проблем экологии и эволюции РАН.

«На время отлива, когда кит оказывается совсем на мели, госинспекторы, работающие в национальном парке “Шантарские острова”, предпринимают меры по увлажнению животного, используя противопожарные помпы», — уточнили в ведомстве.