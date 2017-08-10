Пьяный водитель «Жигулей» сбил четырех женщин на остановке в Бирюсинске Иркутской области
Всех пострадавших доставили в больницу.
Всех пострадавших доставили в больницу.
Пьяный водитель автомобиля ВАЗ сбил четырех женщин, которые ожидали маршрутку на остановке общественного транспорта в Бирюсинске Тайшетского района Иркутской области накануне днем, 9 августа. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Водителя привлекли к административной ответственности. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в