Пьяный водитель «Жигулей» сбил четырех женщин на остановке в Бирюсинске Иркутской области

Пьяный водитель автомобиля ВАЗ сбил четырех женщин, которые ожидали маршрутку на остановке общественного транспорта в Бирюсинске Тайшетского района Иркутской области накануне днем, 9 августа. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Водителя привлекли к административной ответственности. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.