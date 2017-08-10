Пять бригад «Иркутскавтодора» устраняют последствия ливня
За 12 часов в городе выпало 22 мм осадков.
За 12 часов в городе выпало 22 мм осадков.
Пять бригад «Иркутскавтодора» и столько же единиц техники всю ночь устраняли последствия ливня, начавшегося накануне вечером, 9 августа. Об этом сообщил директор муниципального предприятия Михаил Чайковский. Работы велись на традиционно проблемных участках дорог — в районе улиц
«Дождь начался вчера вечером и будет идти до обеда. Ситуацию мы отслеживаем, работаем в круглосуточном режиме. Всю ночь работали пять единиц техники и 20 человек. В Иркутске есть традиционно критические места, где мы откачивали воду, —
Геннадий Мальцев отметил, что данная ситуация была прогнозируемой. Сводка о выпадении осадков поступила еще вчера в районе 12.00.
«Сведения были переданы во все заинтересованные службы. В соответствие с уровнем осадков, которые предписаны приказом МЧС, критическая норма выпадения осадков — 50 мм за 12 часов. У нас выпало 22 мм. Наблюдаются отдельные подтопления — поступило шесть заявок, все они отработаны. Каждые четыре часа мы отслеживаем уровень рек. Иркут в районе Баклашей поднялся на 4 см, при критическом уровне 480 см. В Иркутске уровень воды поднялся на 3 см», — отметил Геннадий Мальцев.
Осадков выпало не так много, заметил он. Звонков из садоводств в отдел по делам ГО и ЧС не поступало.
Напомним, автомобилисты и пешеходы оказались в «ловушке»