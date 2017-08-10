Пять бригад «Иркутскавтодора» устраняют последствия ливня

Источник: IrkutskMedia.ru

Пять бригад «Иркутскавтодора» и столько же единиц техники всю ночь устраняли последствия ливня, начавшегося накануне вечером, 9 августа. Об этом сообщил директор муниципального предприятия Михаил Чайковский. Работы велись на традиционно проблемных участках дорог — в районе улиц Култукская-Красноярская, Баррикад-Ушаковская, а также на Байкальской возле остановки «Лисиха». По словам исполняющего обязанности начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Иркутска Геннадия Мальцева, за 12 часов в областном центре выпало 22 мм осадков, при критической норме 50 мм за тот же период. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Дождь начался вчера вечером и будет идти до обеда. Ситуацию мы отслеживаем, работаем в круглосуточном режиме. Всю ночь работали пять единиц техники и 20 человек. В Иркутске есть традиционно критические места, где мы откачивали воду, — Култукская-Красноярская, Баррикад-Ушаковская и Байкальская в районе остановки “Лисиха”. Забивка дождеприемников проходит оперативно, чтобы вода уходила быстрее. Сейчас все под контролем. Будем работать пока не устраним все последствия дождя», — рассказал Михаил Чайковский.

Геннадий Мальцев отметил, что данная ситуация была прогнозируемой. Сводка о выпадении осадков поступила еще вчера в районе 12.00.

«Сведения были переданы во все заинтересованные службы. В соответствие с уровнем осадков, которые предписаны приказом МЧС, критическая норма выпадения осадков — 50 мм за 12 часов. У нас выпало 22 мм. Наблюдаются отдельные подтопления — поступило шесть заявок, все они отработаны. Каждые четыре часа мы отслеживаем уровень рек. Иркут в районе Баклашей поднялся на 4 см, при критическом уровне 480 см. В Иркутске уровень воды поднялся на 3 см», — отметил Геннадий Мальцев.

Осадков выпало не так много, заметил он. Звонков из садоводств в отдел по делам ГО и ЧС не поступало.