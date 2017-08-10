Большегруз улетел в кювет в Хасанском районе Приморья
Утром 10 августа большегруз улетел в кювет по дороге от Кравцовки в Славянку, сообщает ИА «Deita.ru».
Утром 10 августа большегруз улетел в кювет по дороге от Кравцовки в Славянку, сообщает ИА «Deita.ru».
На участке проводятся работы по восстановлению дорожного полотна. Движение на участке производится по одной полосе.
Водитель грузовика не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. Пассажиры автобуса «Славянка-Владивосток», проезжавшего во время инциденты по встречной полосе, не пострадали.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Василий Кучин.