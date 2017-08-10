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07:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Большегруз улетел в кювет в Хасанском районе Приморья

Утром 10 августа большегруз улетел в кювет по дороге от Кравцовки в Славянку, сообщает ИА «Deita.ru».

На участке проводятся работы по восстановлению дорожного полотна. Движение на участке производится по одной полосе.

Водитель грузовика не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. Пассажиры автобуса «Славянка-Владивосток», проезжавшего во время инциденты по встречной полосе, не пострадали.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Василий Кучин.

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