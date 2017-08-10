«Mercedes-Benz» попал в колею и врезался в «Nissan» на Ипподромской, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Немецкий автомобиль ехал в левой полосе и у заправки попал в колею. Водитель потерял управление, авто выбросило в соседнюю полосу. После удара оба автомобиля развернуло.



«В результате разбора выяснилось, что полиса ОСАГО у виновника нет», — рассказали очевидцы.