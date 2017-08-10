«Mercedes-Benz» попал в колею и врезался в «Nissan» на Ипподромской
Авария произошла накануне вечером, к счастью, никто не пострадал, рассказали очевидцы.
Авария произошла накануне вечером, к счастью, никто не пострадал, рассказали очевидцы.
«Mercedes-Benz» попал в колею и врезался в «Nissan» на Ипподромской, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла накануне вечером, участники аварии ехали в сторону улицы Военной.
Немецкий автомобиль ехал в левой полосе и у заправки попал в колею. Водитель потерял управление, авто выбросило в соседнюю полосу. После удара оба автомобиля развернуло.
«В результате разбора выяснилось, что полиса ОСАГО у виновника нет», — рассказали очевидцы.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.