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08:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Mercedes-Benz» попал в колею и врезался в «Nissan» на Ипподромской

Авария произошла накануне вечером, к счастью, никто не пострадал, рассказали очевидцы.

«Mercedes-Benz» попал в колею и врезался в «Nissan» на Ипподромской, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Авария произошла накануне вечером, участники аварии ехали в сторону улицы Военной.

Немецкий автомобиль ехал в левой полосе и у заправки попал в колею. Водитель потерял управление, авто выбросило в соседнюю полосу. После удара оба автомобиля развернуло.

«В результате разбора выяснилось, что полиса ОСАГО у виновника нет», — рассказали очевидцы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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